AHIA, VAIA! – L'EX DG DELLO SPALLANZANI, FRANCESCO VAIA, NON POTRÀ FARSI CHIAMARE “PROFESSORE”, NON È STATO AMMESSO ALL’ABILITAZIONE PER DIVENTARE DOCENTE UNIVERSITARIO PERCHÉ "HA UN CURRICULUM NON ADEGUATO" – APPREZZATO DA GIORGIA MELONI, NON È MAI PIACIUTO AL MINISTRO DELLA SALUTE, ORAZIO SCHILLACI: VAIA SPERAVA DI OTTENERE LA DIREZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, INCARICO ANDATO A MARIA ROSARIA CAMPITIELLO, COMPAGNA DEL VICEMINISTRO MELONIANO, EDMONDO CIRIELLI…

Estratto dell’articolo di Michele Bocci per www.repubblica.it

francesco vaia foto di bacco

Ha una lunga carriera nella sanità alle spalle, è direttore generale della Prevenzione del ministero, eppure non può diventare universitario. Gli mancano i titoli. Sfuma per Francesco Vaia la possibilità, ad un passo dai settant’anni, di entrare nel mondo accademico. Non potrà, come avrebbe desiderato, farsi chiamare professore.

Appena qualche settimana fa sembrava tutto pronto per l’abilitazione, finché la commissione del settore “Igiene generale e applicata”, non si è messa a controllare i titoli. Così, per il futuro di Vaia la strada si fa stretta. Probabilmente dopo l’estate se ne andrà da un ministero alla Salute […]

GIORGIA MELONI - ORAZIO SCHILLACI

A vedere il giudizio del collegio, che si basa su dati documentali, si osserva che Vaia è in possesso dei titoli solo su due categorie valutate dalla commissione su otto. Ad esempio, gli mancano “organizzazione o partecipazione come relatori a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero” ma anche “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”, e pure “responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”.

C’è da chiedersi come il direttore del ministero abbia potuto sperare, visto il suo curriculm e visto che sono ben noti i titoli richiesti per passare la selezione, di essere abilitato. Sapeva di andare incontro a una bocciatura ma ha partecipato lo stesso.

francesco vaia 4

Vaia è sempre stato una figura divisiva al ministero. Arrivato grazia alla spinta diretta di Giorgia Meloni, non è mai piaciuto a Schillaci. La convivenza è sempre stata difficile, anche se all’inizio il medico in uscita dallo Spallanzani appariva potentissimo.

Piano piano la sua importanza è calata, mentre incideva poco dal punto di vista amministrativo e cercava di incassare più ospitate tv possibili. E’ scivolato sulla bozza del nuovo Piano pandemico, che non è piaciuto alla maggioranza perché prevede più o meno le stesse misure messe in atto dal governo precedente (ora lo ha rivisto e anticipato ai media ma per il momento non viene approvato).

francesco vaia

Infine, è stata nominata a capo dipartimento, ruolo che sembrava qualche mese fa destinato a lui, la arrembante compagna del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, cioè Maria Rosaria Campitiello che tra l’altro ha pure cercato di arginare l’esuberanza comunicativa di Vaia, pare al momento senza successo. [...]

orazio schillaci 2 ricevimento quirinale 2 giugno 2024 francesco vaia foto di bacco (2)