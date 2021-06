AIRBNB E LA SQUADRA SEGRETA CHE RISOLVE PROBLEMI - LA SOCIETA' HA UN TEAM DI 100 PERSONE SPARSE PER IL MONDO INCARICATE DI TENERE I MEDIA LONTANI DAGLI INCIDENTI - OGNI ANNO I SUOI AGENTI SPENDONO 50 MILIONI DI DOLLARI PER RISARCIRE LE VITTIME, RIPULIRE SCENE CRUENTE, OSPITARE PARENTI - UNA DONNA STUPRATA E' STATA PAGATA 7 MILIONI DI DOLLARI PERCHE' NON COINVOLGESSE L'AZIENDA NELL'INCIDENTE

Secondo un rapporto, Airbnb ha una squadra segreta incaricata di tenere lontani gli incidenti dai media e di risarcire le vittime di stupro o di omicidio. Secondo Bloomberg Businessweek, che ha intervistato diversi ex membri del team di sicurezza segreto, la società di affitto a breve termine spende circa 50 milioni di dollari ogni anno in risarcimenti a host e ospiti per problemi durante il soggiorno.

Il team, noto come la “Scatola nera”, è composto da circa 100 agenti, molti dei quali hanno esperienza nei servizi militari o di emergenza, che sono sparsi in tutto in moldo, da Dublino a Montreal fino a Singapore.

I membri del team hanno facoltà di spendere qualsiasi somma per affrontare le criticità, tra cui aggressioni sessuali, omicidi, morti, supportando ospiti e host e cercando di tenere fuori da occhi indiscreti gli incidenti.

La vittima di uno stupro ha ricevuto di 7 milioni di dollari per non denunciare l’azienda e l’host: l’uomo che ha abusato di lei aveva un duplicato dell’appartamento e l’ha aggredita di notte armato di un coltello.

L’esistenza della squadra fa nascere perplessità sul numero di incidenti che effettivamente si verificano durante i soggiorni e sulla capacità dell’azienda di garantire la sicurezza per i suoi ospiti e per gli host.

Diversi ex agenti di sicurezza di Airbnb hanno descritto la natura dei loro compiti: prevenire disastri nelle pubbliche relazioni per l'azienda e fornire supporto sia agli ospiti che agli host che sono stati vittime di orribili crimini all'interno delle case in affitto.

Alcuni hanno affermato di aver dovuto organizzare lavori per coprire i fori di proiettile nei muri delle proprietà, altri hanno chiamato squadre specializzate nella pulizia di scene del crimine. In casi estremi, hanno avuto a che fare con ospiti che scoprono resti umani smembrati all'interno delle loro case. Altri ancora hanno dato supporto ad ospiti aggrediti dai proprietari.

Secondo il rapporto, il team ha coperto i costi, nascondendoli sotto altre voci. Airbnb ha assunto esperti di crisi politiche di alto profilo per lavorare nella squadra, tra cui Nick Shapiro, ex consigliere del Consiglio di sicurezza nazionale di Barack Obama e vice capo dello staff della Central Intelligence Agency, che è stato assunto come responsabile della crisi.

Shapiro, che da allora ha lasciato il ruolo, ha detto a Bloomberg che le crisi che l'azienda sta affrontando gli hanno ricordato la situazione della Casa Bianca. «Ricordo di aver pensato di essere tornato nel bel mezzo di tutto», ha detto.

«Questo mi ha riportato alla sensazione di dover affrontare questioni davvero orribili a Langley e nella Situation Room della Casa Bianca». Langley è la sede della CIA.

Tra i casi affrontati dai Airbnb e messi a tacere con l’esborso di grosse somme, c’è appunto quello della donna violentata e risarcita con 7 milioni di dollari. Ma non è l’unico. Secondo il rapporto di Bloomberg Airbnb ha pagato per mettere a tacere il caso di Carlo Stefaniak, uccisa nel 2018 da una guardia giurata in Costa Rica nella casa dove era ospite. Il SUO corpo parzialmente sepolto è stato ritrovato seminudo e coperto in sacchetti di plastica a 200 metri dall’appartamento che aveva affittato; la morte di cinque persone, finite in mezzo a una sparatoria in una villa in California durante una festa di Halloween.

