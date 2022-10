AIUTO, E’ SPARITA L’AMBULANZA! - A CIVITANOVA MARCHE UN OPERATORE SANITARIO DOPO AVER TRASPORTATO UN PAZIENTE, HA UTILIZZATO IL MEZZO PER ANDARE IN DISCOTECA CON UN AMICO. IL 30ENNE È STATO DENUNCIATO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA ED È STATO ANCHE MULTATO PERCHÉ…

Da ilrestodelcarlino.it

CIVITANOVA AMBULANZA

Dopo avere effettuato il trasporto di un paziente, invece di rientrare con l’ambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona, un operatore sanitario è andato a prendere un amico e a bordo del mezzo di soccorso entrambi si sono diretti in una discoteca di Civitanova, per trascorrere una serata di svago e divertimento. Peccato per lui che sia stato scoperto dalla polizia, che lo ha denunciato a piede libero per essersi appropriato in maniera indebita dell’ambulanza che avrebbe dovuto riportare indietro.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica e il protagonista è un trentenne di Ancona. Nella serata il ragazzo, un operatore che presta servizio per conto di un’associazione all’ospedale di Torrette, aveva trasportato in ambulanza un paziente all’ospedale Murri di Fermo. Ma in seguito non è più rientrato all’ospedale di Ancona e la circostanza ha generato grande preoccupazione, perché non si sapeva dove fosse finito il mezzo di soccorso.

CIVITANOVA AMBULANZA 4

Per questo, verso le quattro della notte, sono stati allertati gli agenti del commissariato di Civitanova e anche i colleghi del distaccamento della polizia stradale, per cercare di capire dove fosse finita l’ambulanza. I poliziotti impegnati nelle ricerche pensavano che il mezzo di soccorso fosse stato coinvolto in un incidente, ma la verità era tutt’altra. Infatti, una volante del commissariato ha rintracciato l’ambulanza in quattro e quattr’otto: era ferma nel parcheggio della discoteca Donoma, a Civitanova.

Così sono scattati gli accertamenti degli agenti, che hanno rintracciato l’autista nel locale. Il trentenne, come se niente fosse, ha raccontato che dopo avere finito il turno, era andato a casa in ambulanza, per smettere la divisa e cambiarsi.

CIVITANOVA AMBULANZA 7

Quindi, sempre a bordo del mezzo di soccorso, era passato a prendere un amico, per poi andare in discoteca, dove aveva trascorso la serata. A quel punto il mezzo di soccorso è stato sequestrato dalla pattuglia della Polstrada arrivata in ausilio, mentre l’autista è stato portato in commissariato per accertamenti. Morale della favola: i poliziotti lo hanno denunciato per appropriazione indebita. Ed è stato anche multato perché non aveva con sé la patente di guida. Soltanto ieri mattina l’ambulanza è stata quindi riconsegnata all’ospedale di Torrette.