17 ago 2022 08:27

IN ALABAMA UNA CONDANNA A MORTE SI TRASFORMA IN UNA MEZZA TORTURA – IL 50ENNE JOE NATHAN JAMES JR, CONDANNATO PER OMICIDIO, E’ STATO UCCISO CON UNA CONTROVERSA INIEZIONE LETALE: ONG E REPORTER DENUNCIANO LA PRESENZA DI UNO STAFF INCAPACE E UNA PROCEDURA STRAZIANTE, DURATA TRE ORE – PERSINO LA FAMIGLIA DELLA VITTIMA SI ERA BATTUTA PER RISPARMIARE LA VITA AL CONDANNATO - NEL 2018 L'ALABAMA CANCELLÒ L'ESECUZIONE DI DOYLE LEE HAMM DOPO CHE LO STAFF EBBE PROBLEMI NEL TROVARE LA VENA ADATTA PER L'INIEZIONE, BUCANDO CON L'AGO ALMENO 11 VOLTE I SUOI ARTI E L'INGUINE MENTRE TENTAVA INVANO DI TROVARE IL PUNTO GIUSTO…