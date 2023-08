IN ALBANIA HANNO IL TERRORE CHE I TURISTI ITALIANI SI SPAVENTINO E SCAPPINO – DOPO L’INCIDENTE STRADALE A SARANDA, NEL SUD DEL PAESE, IN CUI SONO MORTI DUE RAGAZZI DI POZZUOLI, TRAVOLTI DA UN'AUTO GUIDATA DA UN 17ENNE, È STATO SOSPESO IL VICE COMMISSARIO DELLA POLIZIA STRADALE LOCALE. MA CHE C'ENTRA? – LE FOTO DELL'INCIDENTE CHE LE FORZE DELL’ORDINE HANNO CONSEGNATO ALLA STAMPA SONO SCELTE CON ACCORTEZZA: NON C'È TRACCIA DELLE VITTIME ED È COME SE AVESSERO LAVATO IL SANGUE SULLA STRADA...

Estratto dell’articolo di Pierangelo Sapegno per “La Stampa”

domenico gritto

Due giovani turisti italiani di Pozzuoli sono morti in Albania, travolti da una Mercedes guidata da un ragazzo senza patente di 17 anni. Le vacanze macchiate di sangue. Domenico Gritto, 24 anni, e Vincenzo Tizzano, che ne aveva appena compiuti 32, tornavano su uno scooter a Saranda dalla sua festa di compleanno […]

L'incidente è avvenuto alle tre di notte nei pressi di una località denominata «Hidrovor». I testimoni hanno raccontato che l'auto ha bloccato la strada alla moto, mentre viaggiava nella direzione opposta. Le fonti investigative sospettano che le si fosse bloccato il motore. L'impatto è stato molto forte.

I corpi delle vittime sono stati ritrovati sotto la Mercedes che li aveva investiti. Feriti gravemente, non c'era più nulla da fare. Li hanno portati via coperti da un telo mentre faceva giorno e le stelle impallidivano. Il minorenne è invece ricoverato in ospedale in condizioni non gravi, ma è piantonato dagli agenti perché è in stato di arresto.

vincenzo tizzano

Alcuni siti albanesi scrivono che la Polizia ha comunicato di aver sospeso immediatamente il vice commissario della Polizia stradale di Saranda, Adrian Shehu. Non se ne conoscono i motivi. Ma le vacanze in Albania sono la grande moda dell'estate 2023. Prima ancora di ferragosto, Tirana aveva contato più di mezzo milione di turisti italiani arrivati su queste coste, Giorgia Meloni compresa. […] Questa notizia magari potrebbe nuocere alla sua nuova immagine. Meglio il pugno duro, allora.

Anche le foto che consegnano alla stampa è come se fossero state scelte con un riguardo particolare, che la cronaca non ha mai conosciuto nei suoi viaggi attorno alla morte. Non c'è traccia delle vittime ed è come se avessero lavato il sangue sulla strada, lasciando vagare lo sguardo su uno spiazzo ripulito da tutto.

INCIDENTE MORTALE A SARANDA - 3

[…] «Ai familiari, in questo momento di grande dolore, va il mio profondo cordoglio» le parole del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, in un messaggio rivolto alla famiglia delle due vittime I familiari sono partiti alla volta dell'Albania, mentre il Consolato di Valona sta seguendo il caso. […] E non c'è niente da spiegare. È come per il ragazzino di 17 anni che guidava la Mercedes alle porte di Saranda. È solo la follia della vita.

ARTICOLI CORRELATI

INCIDENTE MORTALE A SARANDA - 2 saranda saranda