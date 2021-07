ALBERTO GENOVESE LASCIA IL CARCERE! - L'IMPRENDITORE DEL WEB ESCE DA SAN VITTORE DOPO QUASI NOVE MESI E PASSA IN REGIME DI ARRESTI DOMICILIARI IN UNA CLINICA PRIVATA SPECIALIZZATA IN DISTURBI PSICHIATRICI - AL 43ENNE VENGONO CONTESTATI I REATI DI VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA, ANCHE DI GRUPPO, LESIONI PERSONALI E DETENZIONE E CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Da www.corriere.it

alberto genovese

Alberto Genovese lascia il carcere di San Vittore. Dopo quasi nove mesi, l’imprenditore del web passa in regime di arresti domiciliari in una clinica privata specializzata nella diagnosi e cura dei disturbi psichiatrici e delle dipendenze. Per evitare il rischio di fuga Genovese avrà anche un braccialetto elettronico.

alberto genovese

Lo ha deciso con un’ordinanza il gip di Milano Tommaso Perna accogliendo l’istanza degli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, legali del 43enne che si trovava in custodia cautelare in carcere dallo scorso 7 novembre per due presunti episodi di violenza sessuale commessi a Ibiza ai danni di una 23enne (10 luglio 2020) e nel suo attico in centro a Milano nei confronti di una 18enne (10-11 ottobre 2020).

alberto genovese

A Genovese, imprenditore fondatore di diverse start up digitali, vengono contestati i reati di violenza sessuale aggravata, anche di gruppo, lesioni personali e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

alberto genovese

Il Tribunale del Riesame aveva accolto il ricorso della Procura su un sequestro per reati fiscali, bocciato dal gip, di 4,3 milioni di euro a carico del plurimilionario «mago del web», ma ora la parola passerà alla Cassazione.

ALBERTO GENOVESE DANIELE LEALI

Nelle prossime settimane sarà depositata la relazione di un perito, nominato dal gip su istanza della difesa, che sta analizzando gli audio delle telecamere interne di «Terrazza sentimento», perché la difesa ha chiesto di verificare se in quel «festino» di ottobre la ragazza possa aver espresso un consenso.

sarah borruso alberto genovese alberto genovese ALBERTO GENOVESE alberto genovese ALBERTO GENOVESE alberto genovese alberto genovese alberto genovese daniele leali