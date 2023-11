ALBERTO SCAGNI È RICOVERATO IN COMA FARMACOLOGICO - IL 42ENNE, CHE STA SCONTANDO NEL CARCERE DI SANREMO LA CONDANNA PER L'OMICIDIO DELLA SORELLA, ALICE, E' STATO TORTURATO E PICCHIATO TUTTA LA NOTTE IN CELLA DA DUE DETENUTI MAROCCHINI - AL MOMENTO NON È IN PERICOLO DI VITA, MA È STATO SOTTOPOSTO A UN DELICATO INTERVENTO CHIRURGICO AL NASO…

alberto scagni in tribunale dopo la condanna

(ANSA) - E' intubato e ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Borea di Sanremo Alberto Scagni, 42 anni, il detenuto condannato per l'omicidio della sorella, massacrato di botte ieri sera da due detenuti maghrebini che lo hanno aggredito in cella, nella casa circondariale di Sanremo. Al momento non sarebbe in pericolo di vita, ma in mattinata è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al naso che era fratturato. Inoltre ha riportato un politrauma, con lesioni soprattutto al volto e al collo. (ANSA).

