15 apr 2019 19:22

MADONNA LANCIA IL NUOVO ALBUM "MADAME X" Da "www.lastampa.it" madonna 1 "Madame X". È questo il titolo del nuovo album di Madonna, il primo in studio da "Rebel Heart" del 2015. Ad annunciarlo è la stessa popstar americana sul proprio profilo Instagram. madonna 3 Ciò che si vede è una grande X rossa su uno sfondo nero e tre video, il primo senza audio in cui, in camicia nera e calze a rete, suona la fisarmonica, il secondo, sempre senza sonoro, dove, con indosso un abitino succinto, si muove e suona la chitarra elettrica ed infine un terzo, più lungo, dove, cambiando decine di costumi e identità. madonna 2 La cantante ha fatto sapere che «"Madame X" è un agente segreto che viaggia il mondo, cambiando identità, combattendo per la libertà e portando luce nei luoghi oscuri. È un' insegnante di cha cha cha, una professoressa, un capo di Stato, una governante, una cavallerizza, una prigioniera, una studentessa, una maestra, una suora, una cantante, una santa e una prostituta». In una delle clip si sentono anche alcuni secondi di una canzone, che potrebbe fare parte del nuovo album. madonna 43 Al momento, non è stata comunicata la data di pubblicazione del lavoro, né ulteriori dettagli come tracklist, collaboratori in fase di registrazione e produzione ed eventuali ospiti. La prima apparizione pubblica dell'artista dopo l'annuncio del titolo della nuova prova in studio è fissata per il prossimo 18 maggio, quando Madonna sarà protagonista di uno show in occasione della serata finale dell'Eurovision Song Contest, in programma a Tel Aviv, in Israele.