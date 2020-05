ALCOL, DEPRESSIONE E MARIJUANA: DIETRO IL SUCCESSO DEL DUO BENJI & FEDE, CHE HA FATTO IMPAZZIRE LE RAGAZZINE, C’È UN DIETRO LE QUINTE AMARO CHE HANNO VOLUTO RIVELARE NEL LORO LIBRO “NAKED”– E ADESSO CHE È ARRIVATO IL MOMENTO DELLA SEPARAZIONE, SENZA RANCORI BENJI E FEDE SI RACCONTANO: “ABBIAMO MOSTRATO IL LATO UMANO CHE C' È DIETRO AI PERSONAGGI, LA NOSTRA DARK SIDE…” - VIDEO

Andrea Laffranchi per il “Corriere della Sera”

Da plurale a singolare. Non esistono più Benji & Fede, il duo partito come teenidol che in quattro anni di carriera ha piazzato 4 album al numero 1 e uno dei tormentoni dell' estate scorsa con «Dove e quando». Da adesso soltanto Federico Rossi e Benjamin Mascolo. Un addio che non si lascia dietro guerre e avvocati che si sfregano le mani. Esce oggi un libro «Naked» in cui i due (26 anni entrambi) raccontano la loro storia e la loro verità.

«Quando ce lo siamo detti ci siamo commossi, ma non è così tragico: non ci lasciamo nella vita. Non c' è odio e nessuna lite, una cosa rara nel mondo della musica e, più in generale, del business», racconta Ben. Rilancia l' amico: «Non è un addio e nemmeno un arrivederci. Chissà cosa accadrà in futuro. Quello che resta è un rapporto umano: non lo vedo più come socio ma solo come amico».

Nella pagine di «Naked» i due raccontano i loro punti di vista su amore, fama, soldi, arte, incontri e personalità. Ci sono anche i dietro le quinte, i momenti difficili, come una deriva alcolica di Fede e un momento di eccessiva confidenza con la marijuana per Ben. «La scorsa estate con l' alcol ho vissuto momenti troppo euforici dopo un periodo in cui ero depresso: ho esagerato e sono tornato in equilibrio.

All' inizio mi vergognavo a dirlo, adesso non più», confessa il primo. Aggiunge il collega: «Abbiamo raccontato il lato umano che c' è dietro ai personaggi, la nostra dark side. Nella vita si impara sbagliando, come ho fatto io, o guardando gli errori degli altri come spero capiti a qualcuno leggendo dei miei sbagli».

Il 3 avrebbero dovuto tenere il loro concerto di addio all' Arena di Verona. Tutto saltato causa coronavirus. «Ci sono persone con problemi più grossi, ma c' è amarezza. Prima o poi, è una promessa, lo faremo», annuncia Ben. La quarantena l' hanno passata con le rispettive famiglie a Modena, lontani dalle famose fidanzate, Bella Thorne (Ben) e Paola Di Bendetto (Fede).

Non ci sono ancora progetti solisti annunciati. «Non abbiamo obblighi contrattuali, siamo liberi, e abbiamo messo via anche qualche soldino - racconta Ben -. Ci godremo questa libertà per sperimentare nella vita, in campo spirituale, musicale, imprenditoriale».

Le fan chiedono ancora «perché?». «Per provare qualcosa di nuovo dopo una carriera bellissima», riassume Ben. E Fede: «Sono un insicuro e il successo mi ha dato dipendenza, ha tappato i buchi creati dalle mie insicurezze. In questi anni di frullatore parlava la musica e non io. A una certa età è giusto che sia io a farlo».

