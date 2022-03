22 mar 2022 19:40

ALDI E BASSI - A TRIESTE, I SINDACATI PROTESTANO CONTRO IL LICENZIAMENTO DI GIOVANNI MANCA, EX DIPENDENTE DELLA CATENA DI SUPERMERCATI "ALDI" CACCIATO PER LA MANCATA FIRMA SU UN RESO DI 45 CENTESIMI - MA PER MANCA IL VERO MOTIVO DEL LICENZIAMENTO SAREBBE STATA LA SUA ATTIVITÀ SINDACALE E TUTTI LE PROBLEMATICHE SEGNALATE RIGUARDO AL COVID, ALLA SITUAZIONE NEL MAGAZZINO E AL PAGAMENTO DELLA MATERNITÀ DELLE COLLEGHE…