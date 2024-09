ALDO SPINELLI NON VUOLE RESTARE L’UNICO IMPUTATO SULLE MAZZETTE AL PORTO DI GENOVA: ORA E’ DISPOSTO A PATTEGGIARE - LA PROCURA CHE GLI HA PROPOSTO 3 ANNI E DUE MESI DI RECLUSIONE CHE POTREBBE SCONTARE IN AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI – L’EX GOVERNATORE DELLA LIGURIA GIOVANNI TOTI HA CHIUSO L’ACCORDO CON I PM A 2 ANNI ED UN MESE DI RECLUSIONE SOSTITUITI CON 1.500 ORE DA DEDICARE A LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (COMINCERÀ A NOVEMBRE, STA RICEVENDO PROPOSTE DA VARI ENTI). PAOLO SIGNORINI HA ACCETTATO 3 ANNI E 5 MESI (DESTINAZIONE AFFIDAMENTO). PER AVERE EFFICACIA, GLI ACCORDI SARANNO VALUTATI DA UN GIUDICE ENTRO OTTOBRE…

Aldo Spinelli non ha alcuna intenzione di ritrovarsi sotto i riflettori nella scomodissima posizione di unico imputato nel processo per le corruzioni sulle banchine del porto di Genova. Per evitarlo, dopo l’ex governatore Giovanni Toti e l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Signorini, anche il re della logistica genovese si avvia al patteggiamento con la Procura che gli ha proposto 3 anni e due mesi di reclusione che potrebbe scontare in affidamento ai servizi sociali.

La risposta definitiva i difensori dell’imprenditore, gli avvocati Sandro Vaccaro e Andrea Vernazza, potrebbero inoltrarla già oggi ai pm guidati da Nicola Piacente dopo un’ultima riunione con Spinelli prima della scadenza dei termini di domani. Anche per lui, specularmente a quanto accaduto per Toti, la Procura ha fatto cadere l’accusa più grave di corruzione propria, prevista per chi dà o promette qualcosa ad un pubblico ufficiale (Toti) per ottenere un atto a cui non ha diritto, e resta la corruzione impropria (atto legittimo) che riduce considerevolmente la pena, ulteriormente scontata fino a un terzo grazie al patteggiamento.

L’accusa dice che, tra il 2021 e il 2023, Spinelli ha versato ai comitati elettorali di Toti 74 mila euro rispettando formalmente la legge sul finanziamento dei partiti, ma «comprando» la funzione dell’allora governatore il quale, facendo pressioni su Signorini, lo avrebbe agevolato in alcune pratiche per concessioni portuali, a partire dall’ormai famosa proroga della concessione di 30 anni della banchina Rinfuse. L’imprenditore è accusato anche di aver corrotto direttamente Signorini con molti regali, tra cui 22 fine settimana a Montecarlo a sue spese, comprese le puntate al tavolo verde, e promettendogli un lavoro da 300 mila euro l’anno.

Toti ha chiuso l’accordo con i pm a 2 anni ed un mese di reclusione sostituiti con 1.500 ore da dedicare a lavori di pubblica utilità (comincerà a novembre, sta ricevendo proposte da vari enti). Signorini, da parte sua, ha accettato 3 anni e 5 mesi (destinazione affidamento). Per avere efficacia, gli accordi saranno valutati da un giudice entro ottobre. Se non dovesse accettare la proposta della Procura, Spinelli sarebbe il solo a subire il processo pubblico già fissato per il 5 novembre con il rito immediato. […]

