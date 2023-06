6 giu 2023 18:12

ALESSANDRO IMPAGNATIELLO PUÒ AVER FATTO TUTTO DA SOLO? NELLE INDAGINI SULLA MORTE DI GIULIA TRAMONTANO, UCCISA DAL BARMAN A SENAGO, CI SONO TEMPI E PASSAGGI CHE NON TORNANO: COME HA FATTO IL KILLER A SPOSTARE IL CORPO, RAGGIUNTO IL GARAGE E QUINDI IL BAULE DELL'AUTO, POI PULIRE LE SCALE, SENZA CHE NESSUNO L'ABBIA INCROCIATO? COME HA RETTO PER 5 GIORNI SENZA CHIEDERE AIUTO? - RITROVATI PATENTE, BANCOMAT E CARTA DI CREDITO DELLA VITTIMA: ERANO IN UN TOMBINO DEL PARCHEGGIO DELLA FERMATA DELLA METRO “COMASINA”, A MILANO