ALESSANDRO IMPAGNATIELLO È STATO CONDANNATO ALL'ERGASTOLO PER AVERE UCCISO LA FIDANZATA GIULIA TRAMONTANO - LO HA DECISO OGGI LA CORTE DI ASSISE AL TERMINE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO - LA 29ENNE TRAMONTANO ERA INCINTA DI SETTE MESI QUANDO IL RAGAZZO L'HA AMMAZZATA CON 37 COLTELLATE, NEL MAGGIO 2023 - IMPAGNATIELLO È STATO RICONOSCIUTO COLPEVOLE DI OMICIDIO VOLONTARIO CON TRE AGGRAVANTI (AVER UCCISO LA CONVIVENTE, CON PREMEDITAZIONE E PER AVER AGITO CON CRUDELTÀ), INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA NON CONSENSUALE E OCCULTAMENTO DI CADAVERE...

Uccise la fidanzata Giulia, ergastolo per Impagnatiello

alessandro impagnatiello 1

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso a coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, di 29 anni, incinta di sette mesi, il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano. Lo ha deciso oggi la Corte di Assise al termine del processo di primo grado per omicidio volontario pluriaggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere.

DELITTO SENAGO: IMPAGNATIELLO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO

GIULIA TRAMONTANO

(LaPresse) - Impagnatiello è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse contestate dalle pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella esclusa l'aggravante dei futili motivi: omicidio volontario con 3 aggravanti (aver ucciso la convivente, con premeditazione e per aver agito con crudeltà) interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere con l’aggravante di averlo commesso per coprire l’omicidio. Il verdetto arriva al termine di un processo iniziato a gennaio 2024 e durato 13 udienze. Il termine per il deposito delle motivazioni è stato fissato in 90 giorni.

ALESSANDRO IMPAGNATIELLO

alessandro impagnatiello 4 festa di giulia tramontano e alessandro impagnatiello 1 loredana femiano madre di giulia tramontano con il fratello di giulia alessandro impagnatiello 2