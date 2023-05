9 mag 2023 19:30

ALESSANDRO MICHELE NON È PIÙ DISOCCUPATO? IL BRAND WALTER ALBINI STA PER TORNARE E ALLA GUIDA POTREBBE ESSERCI L’EX SARTO DI GUCCI: A FAR RINASCERE IL MARCHIO E' LA BIDAYAT, PIATTAFORMA D'INVESTIMENTO DELL'ALSARA INVESTMENT GROUP, CHE NE HA ACQUISITO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E L’ARCHIVIO – ALLA DIREZIONE CREATIVA POTREBBE ANDARE MICHELE CHE CON ALBINI HA PIÙ DI QUALCOSA IN COMUNE…