ALESSIA PIPERNO È RECLUSA NEL CARCERE DI EVIN A TEHERAN - LA 30ENNE ROMANA ARRESTATA IL 28 SETTEMBRE IN IRAN È STATA PORTATA LÌ SUBITO DOPO IL FERMO E DALLA PRIGIONE HA CHIAMATO LA FAMIGLIA...

alessia piperno 9

(ANSA) - Si troverebbe nel carcere di Evin a Teheran Alessia Piperno, la trentenne romana arrestata nella capitale iraniana. Secondo quanto apprende l'ANSA, la donna sarebbe stata portata lì subito dopo il fermo, scattato secondo il padre il giorno del suo compleanno, il 28 settembre, e dallo stesso carcere avrebbe telefonato in Italia per chiedere aiuto.

alessia piperno 7

Alessia Piperno, sempre secondo quanto è stato possibile ricostruire, nel suo viaggio all'interno del paese avrebbe trascorso un periodo anche nel Kurdistan iraniano, una zona che viene costantemente monitorata per via delle istanze anti regime. Sull'intera vicenda più fonti autorevoli ribadiscono la necessità di mantenere il silenzio, per evitare di compromettere i tentativi per riportare in Italia la donna. Anche perché, si sottolinea, sarebbe in atto la volontà di politicizzare l'arresto a prescindere dalle circostanze che lo hanno determinato.

alessia piperno 8 alessia piperno 3 alessia piperno 5 alessia piperno 2 alessia piperno 4 alessia piperno 6