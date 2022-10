16 ott 2022 13:48

ALESSIA PIPERNO STA BENE - A DARNE NOTIZIA E' LA FARNESINA CHE È IN CONTATTO CON L'AMBASCIATA ITALIANA A TEHERAN - LA RAGAZZA ITALIANA E' DETENUTA IN IRAN, NEL CARCERE DI EVIN, DOVE NELLA NOTTE C'È STATA UNA RIVOLTA IN CUI SONO MORTE ALMENO 4 PERSONE ...