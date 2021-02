ALEXEI NAVALNY È STATO CONDANNATO A 2 ANNI E CINQUE MESI DI CARCERE DAL TRIBUNALE DISTRETTUALE SIMONOVSKY, RIUNITOSI PRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE DI MOSCA – IL GIUDICE HA DECISO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L'ANNO DI DETENZIONE DOMICILIARE GIÀ SCONTATO PER IL CASO YVES ROCHER E DUNQUE HA RIDOTTO LA DETENZIONE DI UN ANNO… VIDEO

Da "Ansa"

alexei navalny 6

Alexei Navalny è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere da un giudice del tribunale distrettuale Simonovsky, riunitosi per l'occasione presso la sede del tribunale della città di Mosca. Lo riporta Dozhd.

Il giudice ha deciso però di prendere in considerazione l'anno di detenzione domiciliare già scontato per il caso Yves Rocher e dunque ha ridotto la detenzione in carcere dai 3 anni e 5 mesi a 2 anni e 5 mesi di colonia penale.

