15 mag 2024 15:00

ALL'ARMI! SALE LA TENSIONE NEL GOVERNO SUL NUOVO DECRETO PER GLI AIUTI MILITARI ALL'UCRAINA, CHE SARÀ PRESENTATO A GIUGNO – LA LEGA SI OPPONE ALL'INVIO DI MISSILI A LUNGA GITTATA STORM SHADOW: “LE ARMI PER KIEV DEVONO SERVIRE SOLO PER LA DIFESA DAGLI ATTACCHI RUSSI” – L'ULTRA-ATLANTISTA MELONI, INSOFFERENTE PER LE POSIZIONI “OBLIQUE” DI SALVINI IN POLITICA ESTERA, NON SI PUÒ PERMETTERE UNA SPACCATURA NELLA MAGGIORANZA PROPRIO ALLA VIGILIA DEL G7 OSPITATO DALL'ITALIA...