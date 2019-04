ALL YOU NEED IS LAW - SUL SET DI “THE NEW POPE” A VENEZIA, JUDE LAW E' STATO FOTOGRAFATO VESTITO SOLO CON UN MICROSLIP BIANCO - L'ATTORE HA MOSTRATO UN FISICO TONICO SULLA BATTIGIA E HA SFIDATO L’ACQUA GELIDA DELLA LAGUNA – MA A SCALDARE GLI ANIMI CI HANNO PENSATO LE SUE FOTO SUPERHOT…

Alice Grisa per "www.mondofox.it"

jude law sul set di the new pope 8

Bellissimo, statuario e per nulla “papesco”, Jude Law è stato avvistato in costume, un microslip bianco, mentre si aggirava tra le onde della laguna di Venezia, sul set di The New Pope.

Lenny Belardo, pontefice fumatore e drogato di cherry coke, tornerà nella seconda stagione della serie diretta da Paolo Sorrentino, anche se non si tratterà di un sequel, ma di una storia nuova con il papa coinvolto negli intrighi del Vaticano.

jude law sul set di the new pope 7

Probabilmente un papa così sexy non si è mai visto e non si vedrà mai, ma negli scatti rubati Law mantiene un’aria composta e solenne, pur essendo praticamente senza vestiti immerso nel mare o sulla spiaggia, tra persone che giocano a pallavolo.

Le riprese di The New Pope, sempre diretta da Sorrentino per Sky Atlantic e HBO, sono iniziate lo scorso novembre. Al momento il set è a Venezia e Law ha girato alcune scene con le comparse (lo vediamo in mezzo a due file di bagnanti che giocano a pallavolo) e con la co-star Ludivine Sagnier, che interpreta il ruolo di Esther.

jude law sul set di the new pope 9

Gli scatti svelano Jude in acqua ma anche sulla spiaggia, dove – terminate le riprese – corre ad avvolgersi in un accappatoio e a infilare un paio di pantofole foderate di pelo. Le temperature degli ultimi giorni nel Nord Italia sono state abbastanza miti, ma le acque veneziane erano senza ombre di dubbio freddissime.

jude law sul set di the new pope 43

jude law sul set di the new pope 4

Accanto al carismatico protagonista, The New Pope proporrà un cast stellare, tra membri già presenti in The Young Pope e new entry: a Diane Keaton e James Cromwell si aggiungeranno John Malkovich e Sharon Stone.

In ogni caso, la passeggiata del papa sulla spiaggia, tra i giocatori di beach volley, ha infiammato i social, che sono andati in visibilio per Jude Law quasi senza vestiti, autorevole quanto scolpito, grazie agli allenatissimi addominali. Non sono mancate battute come "Credo che entrerò a far parte della chiesa cattolica", o "Dio esiste". Qualcuno ha già ribattezzato la serie "The Nude Pope".

jude law sul set di the new pope 39

Jezebel si pone un dubbio: Law è ancora così attraente da scatenare questo entusiasmo collettivo su Twitter e Instagram? Probabilmente è il suo status di sex symbol, che conosciamo dai lontani tempi de Il talento di Mr. Ripley e Il nemico alle porte, che lo rende eterno e in grado di suscitare un’esaltazione virale.

jude law sul set di the new pope 6

