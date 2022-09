17 set 2022 10:20

ALLACCIATE LE CINTURE, SI ATTERRA IN TRIBUNALE – PER IL CRAC DI ALITALIA IL GUP DI CIVITAVECCHIA HA MANDATO A GIUDIZIO 14 PERSONE TRA LE QUALI LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO E ROBERTO COLANINNO – AL CENTRO DELLA VICENDA C’È LA GESTIONE NEL BIENNIO 2014-2016 DELLA COMPAGNIA AEREA, DICHIARATA INSOLVENTE NEL 2017 – ETIHAD DOVRÀ RISPONDERE COME RESPONSABILE CIVILE – LA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO È FISSATA PER IL 18 MAGGIO 2023