ALLARME ROSSO, SCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO! – LA CAPSULA DEL CREW DRAGON DI SPACEX HA RISCHIATO UNA COLLISIONE CON UN OGGETTO NON IDENTIFICATO: DURANTE IL VIAGGIO VERSO LA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE AI QUATTRO ASTRONAUTI È STATO CHIESTO DI INDOSSARE LE TUTE PRESSURIZZATE VISTO CHE NON C’ERA IL TEMPO DI MANOVRA PER EVITARE LO SCHIANTO – FORTUNATAMENTE L’OGGETTO È PASSATO A 45 CHILOMETRI, MA COS’ERA? - VIDEO

DAGONEWS

spacex crew dragon 2

Durante il viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale dopo un lancio riuscito in Florida, i quattro membri dell'equipaggio sono stati informati che avrebbero potuto entrare in collisione con un oggetto sconosciuto. Non c'era tempo per eseguire una manovra per evitare lo schianto e agli astronauti a bordo della capsula del Crew Dragon di SpaceX, l'Endeavour, è stato detto di indossare le tute pressurizzate in caso di collisione. È questa la ricostruzione di quanto successo venerdì dopo il lancio della navicella alle 5.49 dal Kennedy Space Center della Nasa a Cape Canaveral, in Florida.

spacex crew dragon 1

«Il team NASA/SpaceX è stato informato del possibile impatto dal Comando spaziale statunitense - ha detto il portavoce della Nasa Kelly Humphries - L'oggetto monitorato è classificato come “non identificato”. La possibilità di una collisione era così vicina che che non c'era tempo per calcolare ed eseguire una manovra per evitare i detriti con sicurezza, quindi il team di SpaceX ha scelto di far indossare all'equipaggio le tute pressurizzate per cautela».

spacex crew dragon 3

«Il Pentagono aveva notificato alla Nasa il potenziale incidente circa sette ore dopo il lancio del veicolo spaziale - ha detto il portavoce del Comando spaziale degli Stati Uniti Erin Dick - Dopo ulteriori analisi, il 18° Space Control Squadron ha stabilito che non c'era alcuna minaccia di collisione, che tutti a bordo erano al sicuro e che il veicolo spaziale non era a rischio».

Secondo il portavoce della Nasa Humphries, la distanza più vicina tra la navicella e l’oggetto non identificato era di 45 chilometri, quindi "non c'era alcun pericolo reale per l'equipaggio o la navicella".

i membri dello spacex arrivano sulla iss 1

La squadra di quattro astronauti è stata lanciata in orbita durante la terza missione con equipaggio di SpaceX: l'Endeavour è decollato su un razzo SpaceX Falcon 9. Entrambi sono stati utilizzati in precedenti voli spaziali. Il viaggio di quasi 24 ore verso la stazione spaziale, che orbita a circa 400 chilometri sopra la Terra, doveva iniziare giovedì. Tuttavia, il volo è stato ritardato di un giorno a causa delle previsioni meteorologiche sfavorevoli lungo la traiettoria del razzo.

spacex crew dragon 6 spacex crew dragon 4 spacex crew dragon 5 i membri dello spacex arrivano sulla iss 3 spacex crew dragon 7 spacex crew dragon 9 i membri dello spacex arrivano sulla iss 2 spacex crew dragon 10 spacex crew dragon 8