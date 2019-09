ALLIGATORI GIGANTI E DOVE TROVARLI – UN ENORME COCCODRILLO È STATO CATTURATO DA UN GRUPPO DI CACCIATORI NELLO STATO AMERICANO DELLA GEORGIA: IL BESTIONE, ACCHIAPPATO DA UN UOMO E DALLA FIGLIA 14ENNE, PESA 317 CHILI ED È LUNGO OLTRE QUATTRO METRI – DURANTE LA CACCIA, DOPO CINQUE ORE DI ATTESA ESTENUANTE, L’ANIMALE HA MESSO LA TESTA FUORI DALL’ACQUA E…

Alix Amer per "www.ilmessaggero.it"

Un enorme alligatore è stato trovato da un gruppo di cacciatori nello stato della Georgia, che hanno stabilito un nuovo record. Il rettile, infatti, trovato domenica scorsa pesava 700 libbre e misurava 14 piedi e 1,74 pollici di lunghezza. Derrick Snelson, della contea di Meriwether, andava a caccia sul lago Eufaula, con sua figlia quattordicenne, Shelby, insieme ai cacciatori professionisti del servizio guida Lethal.

Circa tre ore dopo essere saliti sulla loro barca, hanno individuato l’enorme rettile. «Nessuno di noi sapeva che fosse così grande fino a quando non ci siamo avvicinati», ha detto Derrick.

«Sapevamo solo che aveva una testa di grosse dimensioni. Abbiamo iniziato ad andare verso di lui, ma si è subito infilato sott’acqua ed è rimasto per 45 minuti prima di tornare a galla». Il gioco del gatto e del topo è andato avanti per circa cinque ore con l’alligatore gigante che è rimasto in superficie per circa 10 secondi prima di tornare indietro per 45 minuti ogni volta.

«Alla fne siamo riusciti a prenderlo con una grande fune, e tirato accanto alla barca». Derrick ha sparato all’alligatore un colpo alla testa usando una Glock. «Era un mammut, era spaventoso». L’alligatore da 700 libbre non è l’alligatore più pesante segnalato da un cacciatore, tuttavia probabilmente è uno dei più lunghi.

