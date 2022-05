24 mag 2022 10:27

ALLINEATI E COPERTI - IN AFGHANISTAN ALCUNI GIORNALISTI HANNO DECISO DI INDOSSARE LE MASCHERINE IN SOLIDARIETA' CON LE COLLEGHE, COSTRETTE DAI TALEBANI A METTERE IL VELO INTEGRALE - PER COSTRINGERLE A SEGUIRE IL DIKTAT, LE GIORNALISTE E I LORO MARITI SONO STATI MINACCIATI DI LICENZIAMENTO - CANCELLATI ANCHE FILM, PROGRAMMI TV E SOAP OPERA IN CUI LE DONNE SONO A VISCO SCOPERTO... - VIDEO