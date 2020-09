ALLONS ENFANS DEL COVID – NEGLI OSPEDALI DI MARSIGLIA I LETTI NEI REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA SONO QUASI TUTTI OCCUPATI: LA CITTÀ È IL NUOVO FOCOLAIO DI CORONAVIRUS DOPO IL RIENTRO DALLE VACANZE E LA RIPAERTURA DELLE SCUOLE – IN TUTTO IL PAESE LA SECONDA ONDATA È ORMAI REALTÀ: IL CONTAGIO PROGREDISCE IN MANIERA ESPONENZIALE E LA DINAMICA DELLA TRASMISSIONE È “PREOCCUPANTE”. COME MAI ALLORA NON FACCIAMO IL TAMPONE AI FRANCESI CHE ARRIVANO IN ITALIA?

coronavirus francia – con la mascherina davanti alla torre eiffel

Leonardo Martinelli per “la Stampa”

È Marsiglia oggi la città a rischio in Francia per il coronavirus: nel suo dipartimento (equivalente nella nostra provincia) i letti disponibili per i malati di Covid-19 nelle rianimazioni degli ospedali sono ormai quasi tutti occupati. E in tutto il Paese, una settimana dopo il rientro degli studenti a scuola e in generale dei francesi dalle loro vacanze, la circolazione del virus progredisce in maniera «esponenziale» e la dinamica della trasmissione è «preoccupante», come indica l' agenzia pubblica di sicurezza sanitaria.

EMMANUEL MACRON CON LA MASCHERINA

Assieme alla Francia, in Europa sono il Regno Unito e la Spagna (che ieri ha superato i 500mila casi complessivi) a preoccupare di più e a far pensare alla possibilità di una seconda ondata dell' infezione. Intanto, al di fuori del Vecchio continente, l' India è diventata il secondo Paese del mondo con il numero maggiore di casi (2,2 milioni), dietro agli Stati Uniti (6,25) e ormai davanti al Brasile (4,15). Nonostante questo ieri è stata decisa la riapertura della metropolitana nei maggiori centri urbani, New Delhi compresa, dopo sei mesi di blocco.

jean michel blanquer 1

Ritornando alla Francia, va detto che ieri sera ha annunciato 4.203 nuovi casi, nelle 24 ore precedenti, un numero inferiore ai tre giorni precedenti, quando si era oscillati fra i 7mila e i 9mila. Ma un altro numero preoccupa: la quota media di positivi fra chi viene sottoposto al test nell' ultima settimana, che lunedì sera si attestava al 5,1% contro il 4,9% la domenica e il 4,3% di una settimana prima.

coronavirus india 5

I morti annunciati ieri sera erano invece 25, fortunatamente ancora un livello molto più basso rispetto ai picchi della scorsa primavera (lo stesso si sta verificando nel resto dell' Europa). Ma a Marsiglia, appunto, i servizi di rianimazione cominciano a essere di nuovo pieni.

CORONAVIRUS SPAGNA

In Spagna ieri si è arrivati a un numero complessivo di 525.549 casi dall' inizio dell' epidemia, che, in rapporto alla popolazione, è una proporzione due volte superiore alla Francia e all' Italia.

Nelle due ultime settimane le nuove contaminazioni oscillano fra i 7mila e gli 8mila, per un terzo concentrate nella regione di Madrid, che si conferma l' epicentro, come nella primavera scorsa.

coronavirus fase due a parigi 4

Quanto al Regno Unito, i nuovi casi dichiarati ieri sera sulle ultime 24 ore erano 2.948, appena quaranta in meno rispetto a domenica, quando era stato registrato il record giornaliero dallo scorso maggio. Il premier Boris Johnson ha insistito sulla necessità dell' aggiornamento costante della lista dei Paesi sottoposti a quarantena per chi rientra nel Regno mentre scattano i 14 giorni anche per i voli regionali. Nel mondo i casi superano quota 27 milioni e i morti sfiorano i 900mila.

Israele, che aveva gestito con successo l' emergenza nella primavera scorsa, è invece diventato il quinto Paese del mondo per il numero di contaminati rispetto alla popolazione, con 2257 nuovi casi annunciati ieri sera. Stasera scatterà un coprifuoco notturno in quaranta centri urbani.

coronavirus india 7 coronavirus fase due a parigi