16 feb 2021 17:30

ALLORA LA BREXIT A QUALCOSA SERVE! - IN GRAN BRETAGNA SONO STATE VACCINATE PIÙ DI 15 MILIONI DI PERSONE: TUTTE LE CATEGORIE A RISCHIO GIÀ IMMUNIZZATE, SI PASSA A 50 E 60ENNI. MA COME DIAMINE HANNO FATTO, MENTRE NOI SIAMO A POCO PIÙ DI 3 MILIONI? NON HANNO DOVUTO ASPETTARE GLI EUROPEI, MA SI SONO POTUTI ACCORDARE PRIMA CON LE CASE FARMACEUTICHE. E POI SENZA PRIMULE O ANNUNCI VARI, SI SONO MESSI A VACCINARE IN QUALSIASI LUOGO: CHIESE, CONGRESSI, CINEMA. SENZA STARE A FARE GLI SCHIZZINOSI…