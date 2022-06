ALLORA I CINGHIALI NON SONO SOLO A ROMA! – VIDEO: QUALCHE GIORNO FA SULLA SPIAGGIA DELL’ALBIR, NELLA PROVINCIA SPAGNOLA DI ALICANTE, UN UNGULATO È USCITO IMPROVVISAMENTE DAL MARE E HA CARICATO UNA DONNA DI 67 ANNI, CHE STAVA PERNDENDO IL SOLE – A QUANTO PARE, L’ANIMALE PROVENIVA DAL… - VIDEO

Anche la Spagna ha un problema con i cinghiali. Come documenta questo filmato amatoriale ripreso qualche giorno fa sulla spiaggia dell'Albir, nella provincia spagnola di Alicante.

Un cinghiale è uscito improvvisamente dall’acqua ed ha caricato una donna di 67 anni che stava prendendo il sole ferendola lievemente ad una gamba, riportano i media locali. A quanto pare, l’animale proveniva dal vicino Parco naturale di Serra Gelada.

