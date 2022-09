ALLUVIONE NELLE MARCHE: 7 MORTI NELLA PROVINCIA DI ANCONA E ANCHE TRE DISPERSI, TRA CUI UNA MAMMA CON IL SUO BAMBINO, TRASCINATI CON L'AUTO DALLA FURIA DI ACQUA E FANGO - GLI ABITANTI RIMANGONO SENZA CORRENTE: "SITUAZIONE ALLARMANTE. IN POCHE ORE 300ML D’ACQUA. E PENSARE CHE FINO A QUALCHE GIORNO FA QUI SI DISCUTEVA DI SICCITÀ" - ALLAGAMENTI ANCHE IN TOSCANA… - VIDEO SPAVENTOSI

Da www.repubblica.it

La spaventosa ondata di maltempo che ha investito le Marche ha provocato almeno sei morti nella provincia di Ancona. Lo fa sapere la Protezione Civile. Quattro delle sei vittime sono a Ostra, una a Trecastelli e una a Barbara. In quest'ultimo comune risultano anche tre dispersi, tra cui una mamma con il suo bambino, trascinati dalla furia di acqua e fango con l'auto. "Stanno operando protezione civile, volontariato, vigili del fuoco e forze dell'ordine - spiega Luigi D'Angelo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile - C'è il massimo impegno sul territorio, anche elicotteri messi a disposizione della Difesa con capacità operative nelle ore notturne".

Stefano Aguzzi, assessore alla Protezione civile delle Marche, ai microfoni di Rainews24: "Non era nemmeno prevista una simile pioggia così insistente. E abbiamo avuto questa esondazione così repentina e improvvisa che non ha dato spazio per altro purtroppo".

Senigallia, all'alba straripa il Misa. Il sindaco: "Si sta ritirando, lasciare libere le strade"

Poco dopo le 5 di stamani il fiume Misa, a Senigallia, in provincia di Ancona, ha iniziato a straripare, dopo aver raggiunto il limite massimo nella tarda serata di ieri, quando il Comune di Senigallia ha invitato la popolazione a "portarsi ai piani alti" e a "non uscire da casa". Adesso "il fiume si sta lentamente ritirando - comunica il sindaco Massimo Olivetti via social -. Varie zone della città sono ancora allagate ma l'acqua non trasborda più da Ponte Garibaldi e da Ponte degli Angeli. Molte strade non sono transitabili oppure chiuse al traffico per motivi di sicurezza. La zona del Cesano è allagata"

. Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti. Ora la richiesta è "lasciate libere le strade" per consentire l'arrivo e l'operatività dei soccorsi, e di "non spostarsi dalle proprie abitazioni se non in caso di effettuva necessità". Due i numeri telefonici cui chiedere aiuto (071-6629210 e 071-6629214).

"Caduti 420 millimetri di pioggia in due o tre ore"

"Ci sono ancora persone isolate che stiamo recuperando - spiega Stefano Stefoni, direttore Protezione Civile e sicurezza del territorio della Regione Marche. Il comune di Cantiano (PU) è isolato così come un paio di case di riposo". "C'è stata qualche frana e qualche smottamento sulle strade, per le quali sono intervenuti l'Anas e i Vigili del Fuoco". "Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore, la metà di quello che piove in un anno nella regione".

"Sto seguendo dalla sala della Protezione Civile regionale, insieme a tutte le altre autorità, l'evolversi della gravissima crisi meteorologica che si è abbattuta sulla nostra regione e l'azione di soccorso di tutti gli operatori - spiega il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli - Sono momenti di estrema apprensione".

Il sindaco di Barbara: "Che Dio ci aiuti"

"La situazione, sia lato Castelleone che lato Serra dè Conti è veramente drammatica e tragica - scrive sui social il sindaco di Barbara (Ancona), Riccardo Pasqualini - Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita. Tutte le forze disponibili sono all'opera: protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. Che Dio ci aiuti". Lo . Nella zona l'energia elettrica non è stabile, problemi anche per le linee telefoniche. Il sindaco ha firmato un'ordinanza, che prevede per oggi la chiusura di tutte le scuole.

Cantiano, strade come fiumi

A Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino, paese di poco più di 2mila abitanti, le strade si sono trasfomate in torrenti, le auto sono state trascinate via. La piazza della cittadina è stata invasa da un metro d'acqua. In alcune zone l'acqua è arrivata ai primi pani. Chiuso il passo della Contessa. I telefoni non funzionano e il sindaco Alessandro Piccini ha lanciato un appello via social, invitando i cittadini a restare in casa.

"Una bomba d'acqua si sta abbattendo su Cantiano - l'allarme del primo cittadino - diversi fiumi sono straripati. L'acqua ha invaso le vie centrali del paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio".

"Le immagini che arrivano da Cantiano sono devastanti - scrive su Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci - Con forza e vicinanza rimaniamo al fianco del sindaco e di tutti i comuni delle aree interne colpiti da questo violento nubifragio, con la speranza che l'emergenza passi presto".

Gli abitanti: "Siamo senza luce"

"Situazione allarmante - scrivono sui social gli abitanti della zona - in poche ore 300ml d’acqua, popolazione senza luce da ore. E pensare che fino a qualche giorno fa qui si discuteva di siccità". Un nubifragio si è abbattuto anche su Sassoferrato, dove oggi le scuole resteranno chiuse: il Sentino, il torrente Sanguerone, altri corsi d'acqua sono straripati, come il Burano.

Sono stati segnalati smottamenti, case allagate e alberi caduti. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, arrivati anche dalle province di Fermo e Ascoli Piceno in supporto ai colleghi, e carabinieri. Un'altra emergenza è stata segnalata a Pergola, sempre in provincia di Pesaro Urbino, dove una famiglia si è rifugiata all'ultimo piano di una casa e ha chiesto aiuto. Diverse le strade chiuse dall'Anas.

Comune Senigallia, chiuso casello A14

Secondo il Comune di Senigallia, il casello dell'autostrada A14 è stato chiuso al traffico in previsione dell'ondata di piena, che "sta arrivando nel centro abitato". L'amministrazione "ordina ai cittadini di cittadini di non uscire di casa e di andare ai piani alti". In città è ostruito il ponte Garibaldi (ma tutti i pinti sono stati chiusi) e non è transitabile la strada Arceviese.

Allagamenti nell'Aretino

Piogge e temporali stanno provocando disagi e problemi anche nella zona dell'Aretino, in Toscana: a Castiglion Fiorentino circa quaranta famiglie sono rimaste senza luce e acqua. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti per liberare dall'acqua gli scantinati. Sul posto si è recato il sindaco Mario Agnelli per verificare i danni e insieme agli operai dell'ufficio tecnico comunale e alla polizia municipale per aiutare la popolazione alle prese con gli allagamenti.