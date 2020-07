8 lug 2020 19:15

ALMENO, SE ARRIVA LA SECONDA ONDATA, NON CI SORBIREMO GLI “ESPERTI” – “OGGI” HA CHIESTO A VIROLOGI E INFETTIVOLOGI DOVE ANDRANNO IN VACANZA QUEST’ESTATE: PREGLIASCO FARÀ FERRAGOSTO CON GLI AMICI IN ALTO ADIGE, MASSIMO GALLI INVECE SI RIPOSERÀ CON LA MOGLIE SUL LAGO MAGGIORE. MA “SE NON CI FOSSE STATO IL COVID SAREI ANDATO ALL’ESTERO” - LOPALCO HA GIÀ PRENOTATO UN TRULLO IN SALENTO, E MATTEO BASSETTI È PRONTO A SALPARE CON IL SUO…