21 lug 2022 19:40

ALT! C'È UNA POSSIBILE SVOLTA NEL CASO DI ADRIANO PACIFICO: DUE GIORNI FA È STATO IN UN OSTELLO – IL 32ENNE MODENESE CHE ERA PARTITO PER IL CAMMINO DI SANTIAGO E NON AVEVA PIÙ DATO NOTIZIE DALL'11 LUGLIO HA FIRMATO NEL “RIFIUGIO DEL PELLEGRINO” A SAINT GILLES E POI È RIPARTITO VERSO MONTPELLIER – SECONDO LA TESTIMONIANZA DI UNA DONNA “STAVA BENE ED ERA SERENO” – L'AVVOCATO DI FAMIGLIA: “TECNICAMENTE NON È PIÙ UNA SCOMPARSA. LE MOTIVAZIONI DEL SUO ALLONTANAMENTO ORA SONO UN FATTO PRIVATO"