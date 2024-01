3 gen 2024 20:25

ALT: NON È DETTO CHE DIETRO L’ATTENTATO IN IRAN CI SIA LA MANONA DI ISRAELE O DEGLI STATI UNITI – DARE LA COLPA A PRESUNTI “MERCENARI” O AI "SIONISTI" FA COMODO AL REGIME DI TEHERAN A FINI INTERNI. MA LA REPUBBLICA ISLAMICA HA ANCHE MOLTI OPPOSITORI INTERNI: MINORANZE ARABE, CURDI, NAZIONALISTI, E PURE I MUJAHEDDIN DELL’ISIS RIMASTI (CHE PERÒ, DI SOLITO, RIVENDICANO) – COMUNQUE SIA, PER KHAMENEI E RAISI È UN GUAIO: LA MANCANZA DI PROTEZIONE DURANTE LA COMMEMORAZIONE PER SOLEIMANI FINIRÀ PER ESACERBARE IL MALESSERE CONTRO IL REGIME TEOCRATICO…