Kevin Loria per "it.businessinsider.com"

selfie 7

Può essere angosciante puntare una fotocamera verso se stessi, scattare una foto e poi vedere che qualcosa non va. Viviamo nell’epoca dei selfie, dopo tutto.

Si scopre che l’insoddisfazione per le immagini provenienti dalle nostre fotocamere è così intensa che questa è diventata uno degli elementi chiave per le richieste d’interventi di chirurgia plastica.

selfie

Un sondaggio dell’American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgeons ha rivelato che il 55% dei chirurghi affermano che i pazienti che vogliono sottoporsi a ricostruzione facciale lo fanno per far sì che i selfie e le loro foto pubblicate sui social media siano migliori.

Ma molti di questi pazienti potrebbero essere alla ricerca di un miglioramento di cui non hanno bisogno – e non nel senso del più classico “sei bello come sei” (anche se lo sei!).

I selfie possono rendere il tuo viso – specialmente il tuo naso – più grande del 30% di quello che è realmente questo si spiega con il modo in cui gli obiettivi della fotocamera del telefono distorcono gli oggetti fotografati da vicino, secondo uno studio recentemente pubblicato sulla rivista JAMA Facial Plastic Surgery.

selfie 8

“I giovani si fanno continuamente dei selfie per postarli poi sui social media e pensano che quelle immagini siano rappresentative di come essi appaiono realmente, il che può avere un impatto sul loro stato emotivo” ha detto in un comunicato stampa l’autore dello studio Boris Paskhover, assistente universitario alla Rutgers Medical School. “Voglio che essi si rendano conto che quando si scattano un selfie, in sostanza, essi stanno guardando all’interno di una casa degli specchi portatile”.

selfie 4

Inquadrare la foto perfetta

I ricercatori che hanno condotto lo studio hanno rivelato che i problemi di autostima che derivano dal fatto che le persone non si rendono conto di come le loro fotocamere possano distorcere il loro aspetto potrebbero essere considerati un problema di salute pubblica.

Ma una volta compreso il motivo per cui si verifica questa distorsione, è possibile utilizzare la scienza e un po’ di competenze fotografiche per minimizzare l’effetto e ottenere il selfie (o un altro primo piano) più accurato possibile.

FOTO SCATTATA A 30 CM E A UN METRO E MEZZO

È tutta questione di distanza e prospettiva.

Come fare foto perfette in 7 mosse

Per ottenere un’immagine che sia il meno distorta possibile, è necessario sapere qualcosa su come funziona e cosa può fare l’obiettivo della fotocamera. Come ha spiegato il fotografo Rafi Letzter “Ogni distanza focale dell’obiettivo della fotocamera (di fatto, di quanto zooma in base alle impostazioni predefinite) modifica la distorsione dell’oggetto che sta riprendendo.”

selfie 2

Per ogni tipo di scatto c’è una distanza focale ideale. Se vuoi un primo piano di un oggetto lontano, ti consigliamo un obiettivo zoom; se si desidera catturare il maggior numero possibile di scene, di solito l’ideale è un obiettivo grandangolare.

Gli obiettivi che i fotografi ritrattisti utilizzano generalmente sono in una posizione intermedia, spesso compresa tra 50 mm e 85 mm, poiché offrono la rappresentazione più realistica quando la foto viene scattata alla giusta distanza.

L’obiettivo della fotocamera del tuo telefono è un obiettivo che ha un angolo molto più ampio, che distorce un oggetto a distanza ravvicinata e può rendere le cose un po’ caricaturali.

selfie 10

Usare il telefono per fare un selfie

Scattare una foto con un cellulare dotato di fotocamera da una distanza di circa 30 centimetri può aumentare le dimensioni di un naso di circa il 30%, hanno scoperto i ricercatori che hanno partecipato al nuovo studio. Scattare una foto della stessa persona da circa un metro e 50 cm di distanza farà sì che il suo volto sia rappresentato in modo accurato.

selfie 1

Se vuoi capire il modo giusto per tenere il tuo telefono per scattare un’immagine che ti doni di più, ci sono alcuni passaggi che potrebbero aiutarti.

Per prima cosa, sappi che più lontano tieni il telefono dal tuo viso, meno distorsioni ci saranno. Quindi distendi completamente il braccio.

ritocchino 6

In secondo luogo, Letzter nota che qualsiasi cosa vicino ai bordi del fotogramma o più vicino all’obiettivo è più probabile che venga distorta. Quindi cerca di tenere la testa al centro dell’inquadratura e mantenere il mento e la fronte equidistanti dalla fotocamera.

ritocchino 4

E adesso, scatta!

ritocchino 2 ritocchino 1 ritocchino 3