11 nov 2022 08:58

ALTA TENSIONE NEI CIELI EUROPEI – È SCATTATO L’ALLARME TERRORISMO IN DUE VOLI EMIRATES, IN PARTENZA DA ATENE: UNO ERA DIRETTO A DUBAI, L’ALTRO A NEW YORK. QUEST’ULTIMO STAVA SORVOLANDO LA SARDEGNA QUANDO HA VIRATO ALL’IMPROVVISO GIRANDO TRE VOLTE SOPRA SASSARI. POI È RIENTRATO IN GRECIA SORVOLANDO LA SICILIA – ALLE TORRI DI CONTROLLO ITALIANE È STATO INVIATO L’AVVISO PER UN POSSIBILE DIROTTAMENTO A CAUSA DI UN PASSEGGER SOSPETTO, E SI SONO ALZATI IN VOLO ANCHE DUE CACCIA MILITARI. POI SI È SCOPERTO CHE ERA UN FALSO ALLARME…