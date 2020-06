ALTOLÀ: ZANARDI NON STAVA USANDO IL TELEFONINO PRIMA DELL’INCIDENTE – DAI FILMATI ESAMINATI DALLA PROCURA DI SIENA RISULTEREBBE CHE ALEX AVEVA LE MANI SUL MANUBRIO E IL PIENO CONTROLLO DELLA SUA HANDBIKE – I CARABINIERI HANNO SEQUESTRATO IL SUO CELLULARE PER EVENTUALI NUOVE VERIFICHE

la handbike di alex zanardi

“VOLEVA RIPRENDERE IL PANORAMA MENTRE CORREVA” – È STATA UN’IMPRUDENZA A CAUSARE L’INCIDENTE A ZANARDI? UN CICLISTA CHE CORREVA CON LUI CONFERMA: ALEX STAVA FACENDO UN VIDEO CON IL TELEFONINO E NON SI ERA ACCORTO DI AVER INVASO LA CORSIA OPPOSTA

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-voleva-riprendere-panorama-mentre-correva-rdquo-ndash-240047.htm

ZANARDI AVEVA LE MANI SUI MANUBRI

Da www.gazzetta.it

Alex Zanardi stringeva le mani sui manubri dell’handbike mentre percorreva in discesa la strada vicino a Pienza (Siena) dove il 19 giugno ha avuto l’incidente contro un camion durante la staffetta a tappe Obiettivo Tricolore.

alex zanardi

È quanto risulta dai video acquisiti nell’ambito dell'inchiesta della Procura di Siena sulla vicenda. Da alcuni filmati già in possesso degli investigatori, e già visionati, risulterebbe quindi che Zanardi avesse il controllo della sua handbike, dopo che si era sparsa la voce che stesse usando il telefonino.

In ogni caso, i carabinieri hanno sequestrato il cellulare di Alex. Secondo quanto appreso il telefono è a disposizione degli investigatori per eventuali verifiche. Sequestrata anche l’handbike su cui viaggiava Zanardi: il mezzo potrebbe essere sottoposto a esami tecnici per ricostruire la dinamica dell’impatto col camion, in particolare per definire i punti di urto tra i due veicoli.

incidente alex zanardi il camion daniela la moglie di alex zanardi all'ospedale di siena Sabino Scolletta incidente alex zanardi1 ENRICO FABIANELLI ALEX ZANARDI DANIELE BENNATI incidente alex zanardi GIUSEPPE OLIVIERI, IL NEUROCHIRURGO CHE HA OPERATO ALEX ZANARDI ricostruzione incidente alex zanardi alex zanardi 1 alex zanardi