CONTE, CHE FAI LO CACCI? TRAGICOMMEDIA NEL M5S, TUTTI I LUOGOTENENTI DI PEPPINIELLO (CHE TACE) PARLANO DI ESPULSIONE PER DI MAIO. C’È ATTESA PER IL CONSIGLIO NAZIONALE CHE CONTE HA CONVOCATO CON URGENZA PER OGGI. LA SCISSIONE E’ ORMAI CERTA. DI MAIO NON SI LASCERA’ BUTTARE FUORI, SARA’ LUI A ANDARSENE. MA CHI LO SEGUIRÀ? CASTELLI, BATTELLI, DI NICOLA SI SONO ESPOSTI IN QUESTI GIORNI. MA I FEDELISSIMI SONO TANTI: SPADAFORA, MACINA, D’UVA, NESCI…