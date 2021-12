MASSIMO FERRERO DAL CARCERE: “NON MI HANNO MANDATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI PERCHÉ DICONO CHE POTREI FUGGIRE. È UNA FOLLIA, DOVE POTREI ANDARE? SE VOLEVO POTEVO FAR PERDERE LE MIE TRACCE QUANDO…” – “MI SONO ARRABBIATO CON I FINANZIERI CHE NON MI HANNO CONCESSO DI ESSERE TRASFERITO NELLA MIA CASA ROMANA PER ASSISTERE ALLA PERQUISIZIONE E MI È USCITO UN FIOTTO DI SANGUE DAL NASO” – LO SFOGO STRACULT DELLA FIGLIA VANESSA : “NON VEDO L’ORA DI SPUTAJE IN FACCIA E MANNALLO A FANCULO, JE DAREI FOCO AI CAPELLI”