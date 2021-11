ALTRO CHE COVID, C'È UN ALTRO MOSTRO CHE CI SFONDERÀ IL NATALE: L'INFLAZIONE - NEGLI STATI UNITI L'AUMENTO DEI PREZZI AL RITMO PIÙ VELOCE DEGLI ULTIMI 30 ANNI SMORZERÀ GLI ACQUISTI DEGLI AMERICANI SOTTO LE FESTE - GLI AIUTI GOVERNATIVI PER LA PANDEMIA SONO SCADUTI PER CIRCA 7,5 MILIONI DI PERSONE E ORA LE FAMIGLIE POVERE ANDRANNO ANCORA PIÙ IN DIFFICOLTÀ…

Articolo di "Bloomberg" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

I commercianti prevedono una stagione di spese natalizie da record. Ma per un americano su dieci, l'aumento dei prezzi al ritmo più veloce degli ultimi 30 anni smorzerà lo spirito natalizio.

L'inflazione sta facendo pagare un tributo soprattutto alle famiglie a basso reddito, che spendono circa un terzo dei loro guadagni in beni essenziali come cibo ed energia. Si sta mangiando i recenti aumenti salariali, e il momento non potrebbe essere peggiore dopo che il soccorso federale per la pandemia è scaduto per circa 7,5 milioni di persone – scrive Bloomberg.

"Qualsiasi cosa che nel brevissimo periodo metta molta pressione sui bilanci familiari, causerà più stress e danni alle famiglie a basso reddito, perché hanno meno possibilità di assorbirlo", ha detto Josh Bivens, direttore della ricerca per l'Economic Policy Institute.

La stagione delle vacanze metterà a nudo le disuguaglianze nella ripresa economica. Questo perché la maggioranza degli americani, con oltre 2 trilioni di dollari di risparmi in eccesso accumulati durante la pandemia, sono pronti a spendere per regali e viaggi di vacanza.

Allo stesso tempo, più dell'11% degli americani non ha intenzione di spendere affatto, la quota maggiore in almeno 10 anni e più del doppio nel 2020, secondo un sondaggio Deloitte LLP. E l'Esercito della Salvezza si sta preparando per una stagione delle vacanze simile a quella dopo la crisi finanziaria del 2008, secondo il comandante nazionale Kenneth Hodder.

Le vendite al dettaglio degli Stati Uniti sono avanzate dell'1,7% in ottobre rispetto al mese precedente, il massimo da marzo, secondo i dati del Dipartimento del Commercio. Tuttavia, i dati non sono aggiustati per l'inflazione, e gli economisti si aspettano che l'aumento dei prezzi danneggi la domanda dei consumatori nel breve termine.

L'inflazione è diventata un parafulmine politico, utilizzato da senatori come Joe Manchin, un democratico moderato della Virginia Occidentale, per frenare il pacchetto di spesa sociale da 1,75 trilioni di dollari proposto dal presidente Joe Biden.

I repubblicani dicono che l'agenda dell'amministrazione aumenterà ulteriormente i prezzi al consumo, che il mese scorso sono aumentati al ritmo annuale più veloce dal 1990.

Anche i salari sono aumentati nell'ultimo anno in un mercato del lavoro ristretto, specialmente tra i lavoratori meno pagati. Ma i prezzi stanno aumentando più velocemente. I guadagni orari medi aggiustati per l'inflazione in ottobre sono stati dell'1,2% più bassi di un anno prima.

C'è la prova che la fine del soccorso pandemico ha spinto gli ex beneficiari che guadagnano meno di 50.000 dollari all'anno a serrare i loro bilanci. La spesa media per i disoccupati è scesa del 23% rispetto alla media di maggio, secondo i dati della Bank of America Corp. nella settimana terminata il 9 ottobre, l'ultima disponibile. Nello stesso periodo, la spesa di coloro che non richiedono sussidi è stata più o meno costante.

Nery Peña, un'insegnante di prima elementare e madre single di due bambini a Washington, D.C., dice che il credito d'imposta per i bambini e gli assegni di stimolo sono stati un'ancora di salvezza l'anno scorso.

Mentre ha ricevuto circa 500 dollari al mese da luglio, il prossimo pagamento del credito d'imposta, previsto per il 15 dicembre, sarà l'ultimo a meno che il Congresso non approvi il pacchetto di spesa sociale, e lei ha già iniziato a limitare le sue spese.

"I prezzi del cibo stanno salendo, i prezzi del gas stanno salendo - i prezzi stanno salendo ovunque", ha detto Peña, 27 anni. "Grazie a Dio le mie figlie sono comprensive, ma come mamma fa schifo dire ai tuoi figli che quest'anno il Natale non sarà così natalizio".

L'Esercito della Salvezza sta pianificando di servire più pasti che nell'anno record del 2020, e avrà bisogno di circa il 50% in più di fondi per soddisfare la domanda sostenuta, ha detto Hodder. Si aspetta che l'assistenza per l'affitto e le utenze sia in testa alla lista degli aiuti richiesti.

"Temiamo quella che chiamiamo 'povertà pandemica'", ha detto Hodder. Per coloro che guadagnano da 40.000 a 90.000 dollari, i cuscini finanziari saranno prosciugati nei prossimi due o tre mesi, secondo Bloomberg Economics.

Le loro difficoltà potrebbero non mostrarsi nei numeri di spesa a livello nazionale. Il 10% di coloro che guadagnano di più costituiscono quasi la metà delle spese personali negli Stati Uniti, secondo i calcoli di Wells Fargo & Co. all'inizio di quest'anno.

E finora non c'è segno che le famiglie più ricche stiano ritirando le spese. Al contrario: le famiglie con un reddito annuo di più di 150.000 dollari spenderanno quasi il doppio dell'importo medio in questa stagione di festa, secondo un rapporto di PwC.