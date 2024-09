ALTRO CHE DARK WEB, I TERRORISTI FANNO SHOPPING SU ALIBABA - IL PORTALE DI E-COMMERCE CINESE VENDE MOLTISSIME COPIE DI DRONI, VEICOLI E SISTEMI DI SPIONAGGIO IDENTICI A QUELLI USATI NEI CONFLITTI RECENTI: DAI DRONI UTILIZZATI DAGLI HOUTHI PER AFFONDARE I MERCANTILI NEL MAR NERO AI MINI-SOTTOMARINI USATI PER MINARE GASDOTTI E POZZI PETROLIFERI - ESCLUSI ESPLOSIVI E ARMI, GLI EQUIPAGGIAMENTI SONO DISPONIBILI PER ESSERE SPEDITI QUASI OVUNQUE, SENZA…

alibaba

Volete procurarvi […] Un drone d’attacco marittimo uguale a quello con cui gli ucraini hanno spazzato via la flotta russa del Mar Nero? O un barchino telecomandato identico a quelli usati dagli Houti yemeniti per affondare i mercantili nel Mar Rosso? O […] preferite un robot cingolato pronto a sparare con la mitragliatrice? […] basta cliccare su Alibaba. […]

Il portale cinese di vendite online permette infatti di acquistare tutti i sistemi unmanned – senza pilota – che dominano le guerre del presente: esclusi esplosivi e armi, gli altri equipaggiamenti sono disponibili per essere spediti quasi ovunque, senza divieti espliciti nei confronti di Paesi che pullulano di terroristi.

USV TYPE 101 DELLA CETC Ningbo Maritime Electronics

Un esempio? Mentre per alcuni apparecchi hitech il sito avvisa che “non è possibile la consegna in Italia”, ciò non accade se si richiede l’invio in Yemen, Libano e Libia, dove miliziani e jihadisti sono attivi da decenni. E, stando alla denuncia di Wired , a gennaio era stata commercializzata a 57mila dollari persino una copia degli Shahed iraniani che fanno strage a Kiev.

[…] sSorprende molto di più trovare nel catalogo digitale un mezzo d’assalto navale copiato dai prototipi degli incursori ucraini: viene chiamato USV Type 101 ed è costruito dalla CETC Ningbo Maritime Electronics […] Realizzato in acciaio, è lungo 10 metri e costa 100mila dollari.

Fino a pochi giorni fa – come ha rivelato l’analista H.I. Sutton – su Alibaba c’era pure il battello senza equipaggio della Wuhan Greenbay Marine Technology USV-I600 lungo sei metri, estremamente simile a quelli dei commando di Kiev: adesso però l’azienda è scomparsa dalla pagina web. La Quindao Grandsea Boat invece presenta un motoscafo telecomandato: dal confronto delle foto, appare identico al primo modello scagliato dagli Houti contro petroliere e portacontainer a largo dello Yemen. Sono 7,3 metri di vetroresina, con un motore da 300 HP che lo spinge a 75 chilometri orari.

DRONI MARITTIMI IN VENDITA SU ALIBABA

Esteriormente si confonde tra gli scafi da diporto: viene 210mila dollari, che scendono a 88mila se l’ordine supera i cento esemplari. […] Tra tanti droni che arrivano a 150 metri di profondità, inclusi robot con braccia meccaniche, spiccano quelli della Shenzhen Guanghengfeng Technology Co: mini sottomarini utili per monitorare tubature e cavi. Facili però da trasformare in guastatori per minare gasdotti e pozzi petroliferi.

Impressionante il catalogo di robot terrestri, alcuni dichiaratamente militari: la Hongyun esibisce una gamma completa. Per 49.999 dollari grazie ad Alibaba si può avere un mini-tank, con la predisposizione per una mitragliatrice […] L’autoblindo controllata da dieci chilometri di distanza è assai più cara: 300mila dollari. Ha visori all’infrarosso e telemetri laser: la premessa per installare missili controcarro.

robot cingolato predisposto per le armi in vendita su alibaba

Forse però il campionario più straordinario esposto su Alibaba riguarda le apparecchiature per fermare i droni dei cieli. Ci sono strumenti grandi come uno smartphone che scoprono l’arrivo dei silenziosi velivoli senza pilota e indicano la loro posizione in un raggio di duemila metri: costano 5.800 dollari […] Con un investimento maggiore si ottiene uno scudo di impulsi che fa cadere i quadricotteri nemici: con 20mila euro l’efficacia arriva a tre chilometri; con 35mila c’è l’immunità fino a 15 chilometri.

fucile antidrone in vendita su alibaba

L’arsenale in mostra è illimitato: radar per sorvegliare terra e cielo; mezzi da sbarco; addirittura motori a reazione da 36mila euro, ufficialmente per aerei giocattolo ma adatti a spingere i missili cruise degli “Stati Canaglia”. C’è praticamente tutto, dall’elmetto al veicolo blindato: solo ordigni e armi da fuoco restano fuori dagli scaffali online. Questo schieramento bellico a portata di click fa capire quanto siano fragili gli embarghi proclamati contro Russia, Iran o Yemen. […]

autoblindo da ricognizione in vendita su alibaba