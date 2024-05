25 mag 2024 10:48

ALTRO CHE GIORGIA E ARIANNA: I MELONI CHE CONTANO STANNO IN GIAPPONE – NELLA PREFETTURA A NORD DELL'HOKKAIDO DUE MELONI SONO STATI BATTUTI ALL'ASTA PER QUASI 18MILA EURO - COME VUOLE LA TRADIZIONE, IL VINCITORE DELL'ASTA, LA HOKUYUPACK, DISTRIBUIRÀ I MELONI GRATUITAMENTE A QUELLE PERSONE CHE RIUSCIRANNO A "METTERSI IN FILA PER TEMPO"…