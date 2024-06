ALTRO CHE “HONEY TRAP” ARCHITETTATA DAI PAESI NEMICI: A WESTMINSTER HANNO I PORCELLI DENTRO CASA – UN GIOVANE MILITANTE DEL PARTITO LABURISTA È STATO ARRESTATO PER AVER MANDATO FOTO OSÉ AI TELEFONINI DI TREDICI TRA PARLAMENTARI, FUNZIONARI E GIORNALISTI – ALL’INIZIO SI PENSAVA CHE CI FOSSE LO ZAMPINO DI QUALCHE SPIA STRANIERA, MA IL MISTERO SI È RISOLTO QUANDO SI È FATTO AVANTI IL DEPUTATO TORY WILLIAM WRAGG, CHE HA RIVELATO DI ESSERE STATO IL TRAMITE DEL POTENZIALE RICATTATORE, CONOSCIUTO TRAMITE L’APP D’INCONTRI OMOSESSUALI GRINDR…

westminster 3

(ANSA) – Un giovane militante del Partito laburista britannico è stato arrestato da Scotland Yard a Londra in relazione allo scandalo - svelato dai media in aprile - legato a una vicenda di messaggi con foto osé gay fatte circolare sui telefonini da 13 fra parlamentari, funzionari e giornalisti accreditati a Westminster.

Vicenda che aveva inizialmente suggerito un'ipotetica "honey trap", una trappola a sfondo sessuale commissionata magari da imprecisati "Stati stranieri ostili, e che si è poi in parte ridimensionata ma continuando a proiettare il sospetto d'una qualche manovra a

scopo ricattatorio.

grindr 2

Il nome dell'indagato non è stato reso pubblico per ora: si sa solo che ha attorno ai 25 anni ed è stato fermato dalla polizia nel quartiere residenziale di Islington. Il Labour di Keir Starmer - avviato a vincere con largo margine le prossime elezioni del 4 luglio in base a tutti i sondaggi, e in forza del tracollo pronosticato ai conservatori del premier Rishi Sunak - ha da parte sua reagito all'imbarazzo facendo sapere di aver "immediatamente sospeso" dai propri ranghi l'arrestato.

william wragg 1

L'indagine è stata corroborata dalle ammissioni di William Wragg, deputato Tory 36enne (non ricandidatosi alle elezioni), il quale - dopo le prime rivelazioni mediatiche - aveva

confessato d'essere stato lui a dare i numeri delle persone contattate al potenziale ricattatore anonimo con cui era entrato in relazione tramite l'app d'incontri omosessuali Grindr.

grindr 1

"Temevo che avesse cose compromettenti su di me. Sono stato un debole e mi scuso", aveva detto Wragg, prima dimettersi dall'incarico di partito che allora ricopriva alla Camera dei Comuni. Fra le 13 persone raggiunte poi da un numero WhatsApp successivamente disattivato figuravano secondo informazioni di stampa almeno altri due deputati Tory, uno di opposizione, due giornalisti, un anchorman tv, alcuni assistenti parlamentari e un ex consulente di governo. Tutti presi di mira con l'esca di foto esplicite di nudo maschile dal mittente sconosciuto (che si firmava alternativamente "Charlie" o "Abi"). E tutti rimasti inizialmente in silenzio, salvo uno, autore della prima denuncia alla polizia.

William Wragg william wragg westminster 2 westminster 1