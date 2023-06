Estratto dell’articolo da https://milano.repubblica.it

Il suo aspetto, e non solo per l'ovvia difficoltà della detenzione in carcere ma anche per il massiccio ricorso all'uso di filtri sui social, è molto diverso da quello delle foto che le sono valse il soprannome di "Mantide della Brianza".

TIZIANA MORANDI - A SINISTRA LE IMMAGINI RITOCCATE SUI SOCIAL A DESTRA LEI A PROCESSO

Ed è la prima volta che Tiziana Morandi è comparsa in aula, nel tribunale di Monza dove si è aperto il processo che la vede imputata per rapina, lesioni, detenzione di sostanze stupefacenti, indebito utilizzo di carte di credito, procurato stato di incapacità e in definitiva di 21 capi di accusa per fatti risalenti all'estate del 2021 che si riassumono con l'aver narcotizzato e derubato (almeno) una decina di uomini di tutte le età dopo aver preso contatto con loro soprattutto sui social, dove appunto ha una galleria di foto in cui appare levigatissima e più giovane dei suoi 47 anni.

TIZIANA MORANDI

A Monza quindi sono iniziate le testimonianze degli uomini vittime della 47enne di Roncello, in Brianza. Come un 84enne che ha raccontato come la donna si sia presentata a suo figlio come una dottoressa che raccoglieva soldi per i bambini degli ospedali e che aveva promesso all'uomo - che ha un amministratore di sostegno - un lavoro.

[…] un 85enne che ha detto di aver conosciuto Tiziana Morandi al bar - "Sono un uomo solo, l'ho fatto senza malizia" - e di essere poi andato a cena a casa sua: non la camomilla, ma una limonata e poi il risveglio in ospedale, con il portafogli alleggerito di 50 euro. Un po' di più, 150 euro, quello che la 'mantidè avrebbe sottratto a un 52enne conosciuto su Facebook: cinema e poi una cena […] Tutte accuse negate dalla donna, che ha già più volte cambiato avvocato. L'ultimo della serie ha chiesto, ottenendo un rifiuto, una perizia ipotizzando una infermità mentale.

