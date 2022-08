ALTRO CHE MEETING DI RIMINI, L'APPUNTAMENTO DELL'ESTATE E' "BERGAMOSEX" - DOPO DUE ANNI DI STOP GLI ARRAPATI DI TUTTA ITALIA POTRANNO GODERE DI UN CAROSELLO SESSUALE DI PRIMA CATEGORIA: TRA GLI ALTRI, CI SARANNO ROCCO SIFFREDI, MALENA E VALENTINA NAPPI - I POCHI ISCRITTI ALLA SEZIONE DI BERGAMO DEL POPOLO DELLA FAMIGLIA CI TENGONO A FAR SAPERE CHE NON PARTECIPERANNO E SCASSANO CHIEDENDO "PIU' RISPETTO"

Niccolò Fatini per www.mowmag.com

malena mow 3

Torna l'appuntamento piccante di fine estate: da venerdì 26 a domenica 28 agosto in Lombardia arriva la fiera erotica "BergamoSex", organizzata nella discoteca "Bolgia". "Ci stiamo ricaricando perché a breve torneremo, dopo una pausa di due anni, con super locandina e manifesto gigante che troneggerà sulla città di Bergamo", aveva annunciato sui social network (insieme alla pornostar Malena), il patron e ideatore della ventennale kermesse a luci rosse, Corrado Fumagalli, ex conduttore ed ex opinionista delle tv locali, nonché già presentatore anche di edizioni della più nota fiera erotica italiana del secolo scorso, il MiSex.

L'edizione 2022 della storica manifestazione erotica bergamasca si preannuncia come un carosello di spettacoli dal vivo, performance non-stop sui palchi, lapdance in riservati privé e un'area con mercatino erotico, nonché un "parco giochi" a luci rosse allestito negli spazi all'aperto del locale. C'è persino un toro meccanico, la cui unica parte cavalcabile è però un – tauromatico e taurino – grosso pene.

malena 1 (2)

Quest'anno le presenze sul palco si annunciano eclatanti, a partire dal notevole Tris di Star internazionali: l'attrice hard e protagonista televisiva nazionale, Malena, insieme alla pornostar più richiesta negli USA: Valentina Nappi, che ha confermato a MOW di essere a Bergamo sabato 27, per una breve intervista. Alè. Chiudendo questo triangolo con cavalleria, ecco per ultimo il protagonista maschile: sul palco lombardo arriva il leggendario attore, regista e produttore di cinema internazionale per adulti, Rocco Siffredi.

rocco siffredi

MOW lo ha contattato in occasione della premiazione europea "Xbiz Europe Awards", che si è conclusa domenica a Berlino e dove il celebre pornodivo italiano ha vinto due premi: "Gonzo Movie of the year" e "Best Sex Scene - Gonzo". Rocco, anche in Europa: che ganzo. "Sono molto contento, soprattutto per il premio (female performer of the year) a Tiffany Tatum... e poi Erika Lust, ché lei non è un personaggio... "commerciale"... e vincere come miglior film, vuol dire che sono stati molto obiettivi nel giudizio", ha commentato Siffredi riguardo alla premiazione berlinese, confermando l'appuntamento in Lombardia durante il prossimo fine settimana: "Certo, ci vediamo a Bergamo!"

Ma i professionisti dell'intrattenimento a luci rosse e gli ospiti di BergamoSex sono numerosi come 10 squadre da basket: 50, tra nuove leve di OnlyFans, ballerini professionisti, sexystar e attrici a luci rosse. C'è anche Michelle Ferrari, pornoattrice e volto noto della tv italiana, che (spoiler!) MOW ha recentemente intervistato in occasione di un esperimento sociale in un noto servizio di dating online.

ROCCO SIFFREDI PORTA LA SUA HARD ACADEMY A BOLOGNA

Ma tra le stelle dell'eros di Bergamosex, sono riportate sul sito e sulle pagine ufficiali della manifestaizione, anche: Noemi Blonde, Marika Milani, Jessy Jey, Sonia Eyes, solo per citarne alcune. Sono infatti oltre 50 le artiste e gli artisti, che orbiteranno negli spazi interni ed esterni della discoteca "Bolgia", durante la tre giorni del caldo weekend: solo per maggiori di 18 anni, dalle 15.30 fino alle 3 di notte, al costo d'ingresso di 20 euro.

hentaied valentina nappi

I cartelloni con le ammiccanti pubblicità sono affissi e lo storico appuntamento di Bergamo è come sempre durante l'ultimo weekend di agosto, uno dei nuovi partiti sulla scheda del prossimo 25 settembre 2022, soffia sulla polemica. La sessione locale del "Popolo della Famiglia", nuovo partito cattolico fondato da Mario Adinolfi, si scaglia infatti contro BergamoSex. Nei giorni scorsi l'associazione politica ha diffuso un comunicato stampa alle redazioni giornalistiche e sui social network. "... il sesso sarà in vetrina nei giorni in cui Bergamo festeggia il suo patrono Sant'Alessandro. Pare quasi fatto di proposito. Il PdF Bergamo crede che Bergamo ed il Suo patrono meritino più rispetto. Se proprio era necessario mettere in vetrina il sesso, poteva essere fatto in un periodo diverso", ha tuonato "il PdF".

valentina nappi tw

Ma il partito con nome da allegato dimostra che nemmeno i cattolici radicali frequentano più il catechismo: infatti la manifestazione erotica si svolge non a Bergamo, ma nel comune di Osio Sopra dove ha sede la discoteca "Bolgia". In tale comune non si festeggia Sant’Alessandro, patron di Bergamo il cui giorno celebrativo ricorre il 26 di agosto, bensì San Zenone, che si celebra il giorno 12 aprile.

L'almanacco del giorno dopo, con la polemica di due anni prima. Nel mondo precedente alla pandemia, il BergamoSex faceva il pienone di visitatori ed era malsopportato da parte dei politici del morigerato capoluogo lombardo. Già nel 2020 ci furono però dei tentativi di impedire lo svolgimento della manifestazione, sebbene avesse i permessi, conseguenti ai controlli, da parte delle autorità e delle istituzioni preposte.

valentina nappi (2)

Prima il clero, con il prete Don Gianpaolo Carrara, fondatore della onlus Gedama che si prende cura delle vittime dello sfruttamento della prostituzione, che sul Corriere della Sera inveiva: “una bolgia dantesca”. Gli sarà uscita male, ma è quasi la sintesi della fiera: cosa e dove. Poi ci provarono una decina (8 donne e 2 uomini) di architetti bergamaschi, con un comunicato ufficiale, in espicito formato PdF: “Non possiamo condividere che il paesaggio urbano, su cui a titolo completamente gratuito veniamo chiamati a dare consulenze professionali in commissioni comunali e provinciali, venga invaso da cartelli promozionali che utilizzano un linguaggio discriminante e lesivo della libertà e del rispetto del corpo femminile”.

popolo della famiglia

Più o meno un'ammissione delle proprie competenze, almeno stando al paesaggio alla Mad Max tipico dell'area industrializzata e urbanizzata lumbard. E pure l'eccelso Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, con un pezzo su La Stampa, non riuscì a esimersi da allarmare la Penisola, con una previsione di battaglioni di uomini arrapati, assembrati e senza distanziamenti: “Sia dentro gli spazi, sia fuori, in quegli esercizi commerciali (dalle pensioni alle pizzerie, dai bar ai fast food, dalle stazioni ai parcheggi) che saranno presi d’assalto”. Una previsione d'affluenza un po' irrealistica, stile invasioni porno-barbariche.

popolo della famiglia

Nell'attesa delle conturbanti bellezze e della trasgressione in salsa lumbard, durante il caldissimo prossimo weekend del Bergamosex 2022, MOW pubblica due esclusive: la registrazione, mai trasmessa dalla televisione italiana, del servizio tv con l'ammaliante bacio della conturbante pornostar Malena durante l'ultima edizione organizzata nel 2020 (vedi sopra), insieme alla breve intro (anche perché è l'unica parte pubblicabile, ndr) dello spettacolo live eseguito dalla stella per adulti di Gioia del Colle, nell'estate del 2019 (qua sotto).