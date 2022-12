26 dic 2022 17:50

ALTRO CHE PARADISO: LA REALTÀ È SEMPRE PEGGIORE DI INSTAGRAM – A SAN FRANCISCO IL FAMOSO MERCATINO “WINTER WANDERLAND HOLIDAY VILLAGE”, PAGATO DAI CONTRIBUENTI, SI STA TRASFORMANDO IN UN INCUBO PER LE FAMIGLIE: CON IL PROBLEMA DEI SENZATETTO ORMAI FUORI CONTROLLO, DIVERSI DROGATI SI SONO RIVERSATI NEL PARCHETTO CHE SUI SOCIAL VENIVA PRESENTATO COME IL PARADISO DI NATALE PER I PIÙ PICCOLI… VIDEO