ALTRO CHE PASSIONE TRAVOLGENTE! ILARY BLASI SVELA COSA SI NASCONDE DIETRO LE EFFUSIONI HOT DI QUESTA ESTATE IN BARCA CON IL PUPONE: “CON NOI C’ERANO I NOSTRI AMICI CHE CI HANNO TENUTO IL GIOCO: APPENA VEDEVANO I FOTOGRAFI SI NASCONDEVANO E CI DAVANO IL TEMPO: “TRE, DUE, UNO, BACIO”. È STATO DIVERTENTE. MA NON È CHE L’AMORE LO DIMOSTRI BACIANDOTI. DICONO SEMPRE CHE SIAMO IN CRISI PERCHÉ…”