Obbedendo alle regole anti-Covid19 del ministro-presidente della Baviera, Markus Soeder, tutti gli alberghi di Garmisch-Partenkirchen, celebre stazione sciistica sulle Alpi bavaresi, sono chiusi. Tutti tranne uno, il Grand Hotel Sonnenbichl, quattro stelle di charme, bellissimo palazzo d’epoca che fu usato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale come ospedale militare e poi ospitò una boarding school per ragazze, prima di essere riconvertito in albergo.

La ragione? Il re di Thailandia, Maha Vajiralongkorn, alias Rama X, sta trascorrendo le sue vacanze invernali nel villaggio, insieme a 20 concubine e a un nutrito seguito di cortigiani e servitori. Secondo la Bild Zeitung, il monarca avrebbe affittato l’intera struttura per alloggiarvi il seguito. Rama e le sue due decine di mogli, secondo voci non confermate, soggiornerebbero invece in una grande villa sulle rive del lago Starnberg, a circa 30 chilometri dall’hotel, di cui Rama X sarebbe proprietario.

Per poter occupare l’albergo, il sovrano asiatico ha ottenuto un «permesso speciale» dalle autorità del distretto, che hanno motivato l’eccezione spiegando che «gli ospiti costituiscono un gruppo singolo e omogeneo» e non entrano in contatto con la popolazione locale. Nessun accenno ovviamente all’inaspettata pioggia di denaro, che serve a lenire i danni dell’epidemia alla stagione sciistica. Nel frattempo, tuttavia, sempre stando a Bild, 119 persone del seguito sarebbero state rispedite a Bangkok, perché c’era il sospetto che avessero contratto il coronavirus. Dall’Asia, nessuna notizia se le persone coinvolte siano poi state sottoposte a test, né tantomeno sui risultati.

La vacanza di Sua Altezza Reale e del suo harem non è piaciuta ai sudditi thailandesi che per una volta esprimono il loro disappunto e protestano, cosa affatto scontata. Quando la notizia che Rama X si trovava in vacanza in Baviera è stata resa nota da un attivista dissidente, lo slogan «Perché abbiamo bisogno di un re?» è stato rilanciato 1 milione e mezzo di volte su Twitter nell’arco di 24 ore. Un atto inaudito in Thailandia, dove chi offende il monarca rischia fino a 15 anni di carcere. Tant’è: nonostante il contagio si stia diffondendo nel Paese, con un migliaio di casi e 5 decessi, i thailandesi non hanno più visto Rama X da due mesi.

Di Maha Vajiralongkorn, 67 anni, si ricordano l’educazione inglese e soprattutto il servizio militare nell’esercito Thai, quando fra le altre cose, come hanno rivelato alcuni cablogrammi riservati della diplomazia americana, nominò ufficiale il suo adorato cagnolino Fufu.

