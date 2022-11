ALTRO CHE RILANCIO DELLA CARRIERA: LA PARTECIPAZIONE DI MATT HANCOCK AL REALITY “I'M A CELEBRITY” SI STA RIVELANDO UN BOOMERANG – L'EX MINISTRO DELLA SALUTE BRITANNICO INGLESE, CHE HA VOLUTO ENTRARE NEL CAST DEL PROGRAMMA PER “AVVICINARSI AI GIOVANI”, VIENE CONTINUAMENTE MASSACRATO PERCHÉ DISERTA LE SEDUTE IN PARLAMENTO IN UN MOMENTO NON FACILE PER IL PAESE – I COLLEGHI DEL PARTITO HANNO SCARICATO L’APP PER VOTARGLI CONTRO E FARLO PARTECIPARE ALLE PROVE PIÙ DIFFICILI E…

Si è rivelato un boomerang l'avventura televisiva di Matt Hancock, il deputato sospeso dal partito conservatore per la sua partecipazione al reality show 'I'm A Celebrity Get Me Out Of Here' in onda sull'emittente britannica Itv. Quella che voleva essere un'iniziativa per raggiungere i più giovani, come il parlamentare aveva affermato, o addirittura per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla dislessia, di cui Hancock soffrirebbe, ha avuto più che altro risvolti imbarazzanti per il protagonista e per i Tory.

Durante il programma, noto per le prove estreme nella giungla australiana che includono cibarsi di cibi disgustosi, l'ex ministro della Sanità è stato preso di mira dai concorrenti vip. Boy George ha detto di sentirsi a disagio ad averlo lì dopo che sua madre è stata in ospedale durante la pandemia. Hancock da titolare della Sanità era stato un grande sostenitore del lockdown ma poi aveva dovuto lasciare l'incarico per lo scandalo riguardante il video sulle effusioni con l'amante Gina Coladangelo in barba alle regole anti-Covid.

Mentre la conduttrice di Itv News, Charlene White, ha ricordato al deputato la tanta gente che lo critica perché diserta le sedute del Parlamento, tra l'altro in un momento non facile per il Paese fra crisi del caro vita e problemi economici. A questo si aggiungono i colleghi di Hancock a Westminster che in molti hanno scaricato la 'app' del programma per votare contro il deputato e condannarlo a compiere le prove più difficili come il 'bushtucker trial', un percorso tra melma e insetti. Di sicuro la partecipazione al reality show è la pietra tombale sulle speranze di resurrezione politica dell'ex ministro che aveva appoggiato Rishi Sunak nella sua corsa per diventare leader Tory e primo ministro ma senza ottenere nulla in cambio.

