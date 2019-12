ALTRO CHE SPIDERMAN: L’ARMA DA SUPEREROE È NELLE MANI DELLA POLIZIA AMERICANA – NEGLI USA DA SEI MESI GLI AGENTI STANNO SPERIMENTANDO LA "BOLAWRAP100" CHE SERVE QUANDO SI VUOLE FERMARE QUALCUNO SENZA USARE LA VIOLENZA: SI TRATTA DI UNA SPECIE DI PISTOLA CHE SPARA UN LACCIO DI KEVLAR LUNGO 2 METRI E MEZZO IN GRADO DI INTRAPPOLARE UNA PERSONA A UNA DISTANZA DI 3-8 METRI… - VIDEO

Franco Velcich per "it.businessinsider.com"

Da circa sei mesi la polizia in America sta sperimentando una nuova arma degna di Batman, ispirata alle bolas dei gauchos. Si chiama BolaWrap100 e serve quando un agente vuole mettere sotto controllo qualcuno senza usare la violenza.

Si tratta di una specie di pistola che spara un laccio di kevlar lungo 2 metri e mezzo in grado di intrappolare una persona a una distanza di 3-8 metri. Se sparata all’altezza del busto, la corda imprigiona le braccia rendendo inoffensiva una persona armata di coltello, di una mazza, o di qualsiasi oggetto contundente. Se sparata sulle gambe, impedisce al soggetto di scappare.

Pochi giorni fa la polizia di Los Angeles (LAPD) ha avviato ufficialmente la sperimentazione del BolaWrap100 e tanto è bastato per fare schizzare al rialzo le azioni della Wrap Technologies, la società di Tempe (Arizona) che ha brevettato la nuova arma “non letale”. Fondata da Elwood Norris, di professione inventore con un’ottantina di brevetti registrati a suo nome, la Wrap Technologies si definisce “un’azienda che innova nel campo delle soluzioni per le forze dell’ordine”.

Quotata al Nasdaq, al momento ha un bilancio tipico da startup con ricavi vicino allo zero e qualche milione di dollari di perdita annua. Ciononostante già capitalizza 157 milioni di dollari. Il nuovo dispositivo Bola Wrap100 ha attirato l’attenzione degli investitori che sperano con questa società di replicare i portentosi capital gain realizzati con Axon, l’azienda che ha inventato e commercializzato il taser, la pistola che immobilizza con l’elettroshock.

Secondo quanto raccontano i manager di Wrap Technologies, negli Usa circa 40 Police department starebbero studiando l’efficacia della pistola spara bolas con test interni e 25 dipartimenti, invece, sarebbero già passati alla sperimentazione sul campo, dotando i loro agenti della nuova arma. In questo senso la polizia di Los Angeles è l’ultima arrivata.

Grazie a una piccola carica esplosiva, la Bola Wrap 100 spara la sua cordicella a una velocità iniziale di 560 km/h. Il laccio è dotato alle due estremità di piccoli uncini, simili ad ami da pesca, che si attaccano ai vestiti dopo avere fatto due o tre giri attorno alla persona bersaglio. In circa tre secondi la pistola si ricarica ed è pronta a sparare una nuova cordicella.

Ai capi della polizia americana la BolaWrap piace perché lo vedono come uno strumento efficace per tutte quelle situazioni in cui gli agenti vogliono fermare in modo non violento una persona che non obbedisce agli ordini. Molto spesso si tratta di persone con squilibri mentali o sotto l’effetto di droghe.

E’ nei confronti di queste persone che la polizia americana tante volte è stata accusata di eccedere nella violenza. Secondo il Treatment Advocacy Center, le persone con disturbi mentali corrono un rischio 16 volte più alto delle altre persone di restare uccise quando la polizia cerca di bloccare i loro comportamenti devianti. E spesso sono solo persone bisognose di aiuto.

Il BolaWrap potrebbe sostituire efficacemente il taser, che continua a fare discutere per la sua pericolosità. Un’inchiesta della Reuters ha documentato che in Usa fra il 2000 e il 2017 ci sono stati oltre 1.000 casi in cui l’uso del taser ha contribuito alla morte di una persona.

Il mercato potenziale per la BolaWrap è enorme: solo in Usa ci sono 701mila agenti di polizia locale o dei singoli Stati, ai quali si aggiungono 1,1 milioni di addetti alla sicurezza di agenzie governative o private. In tutto il mondo gli agenti delle forze dell’ordine superano i 12 milioni.

In maniera molto esplicita i manager della Wrap Technologies puntano a replicare il successo del taser e prevedono di realizzare nel 2022 un fatturato di 42 milioni di dollari con oltre 32mila pistole spara-bolas vendute.

Axon lanciò il taser nel 1999 e quell’anno ne vendette in tutto 160 per un totale di 80mila dollari. Quattro anni più tardi, nel 2003, ne vendette 32mila per 23 milioni di dollari. Quest’anno chiuderà il bilancio con un fatturato di 505 milioni di dollari e in Borsa ha raggiunto la capitalizzazione di 4,3 miliardi.

