25 ott 2022 14:10

ALTRO CHE SUICIDIO! LISA GABRIELE, ALL’EPOCA VENTENNE, È STATA UCCISA. PER QUEL DELITTO, AVVENUTO NEL GENNAIO DEL 2005 VICINO COSENZA, E’ STATO ARRESTATO DOPO 17 ANNI UN EX POLIZIOTTO AMANTE DELLA RAGAZZA - LA MORTE ERA STATA ARCHIVIATA COME UN SUICIDIO. UNA LETTERA ANONIMA DI UN SEDICENTE “POLIZIOTTO ONESTO DELLA STRADALE” INVIATA IN PROCURA NEL 2019 AVEVA PORTATO ALLA RIAPERTURA DEL CASO – NELLA MISSIVA VENIVA AGGIUNTO CHE LA RAGAZZA ERA STATA SOFFOCATA CON UN CUSCINO, LO STESSO CHE AVEVA ADDOSSO QUEL GIORNO, PER SIMULARE UNA GRAVIDANZA…