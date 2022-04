Kiev, almeno 5 morti nei raid su Odessa

(ANSA) - L'attacco missilistico russo di questo pomeriggio su Odessa ha provocato almeno cinque morti. Lo riferisce la presidenza ucraina.

Secondo il Comando aereo meridionale ucraino, citato da Ukrinform, i razzi sono stati lanciati dal mar Caspio da bombardieri strategici russi Tupolev Tu-95. Dei sei missili da crociera sparati, due sono stati intercettati, due hanno colpito infrastrutture militari e altri due edifici residenziali.

La difesa di Kiev rivendica anche la distruzione di due droni nemici, che sarebbero stati utilizzati per correggere la traiettoria dei razzi.

Kiev, neonato di 3 mesi tra vittime del raid a Odessa

(ANSA) - C'è anche un neonato di tre mesi tra le 5 vittime accertate del raid missilistico russo di questo pomeriggio su Odessa. Lo rende noto Andriy Yermak, capo di gabinetto della presidenza ucraina, aggiungendo che altre 18 persone risultano ferite e si teme un ulteriore aggravamento del bilancio.

Kiev, altri due generali russi uccisi a Kherson

(ANSA) - Altri due generali russi sono stati uccisi vicino a Kherson ed un terzo è in condizioni critiche. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa ucraino, come riporta il Guardian.

Salgono così a 17, secondo le fonti internazionali, gli alti ufficiali dell'esercito russi morti sul campo di battaglia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Ieri, ricorda il ministero della Difesa a Kiev, l'esercito ucraino ha colpito un posto di comando russo vicino alla città meridionale di Kherson.

Kuleba, raid su Odessa mostrano che Russia è Stato terrorista

(ANSA) - "La Russia deve essere designata come uno Stato sponsor del terrorismo e trattata di conseguenza".

Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, commentando il raid missilistico di oggi su Odessa, che secondo Kiev ha provocato almeno 5 morti, tra cui un neonato di tre mesi. "L'unico scopo dei raid missilistici russi su Odessa è il terrore", ha affermato Kuleba. "Nessun affare, nessun contatto, nessun progetto culturale. Abbiamo bisogno di creare un muro tra la civiltà e i barbari che colpiscono città pacifiche con i missili", ha aggiunto.

Kiev, russi hanno ripreso attacchi su Azovstal

(ANSA) - I russi hanno ripreso a bombardare l'area dell'acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo ha detto Oleksiy Arestovych, consigliere dell'Ufficio del Presidente ucraino, riporta Ukrinform.

"La notizia sgradevole è che il nemico sta cercando di sopprimere completamente la resistenza dei difensori di Mariupol nell'area dell'Azovstal - ha spiegato Arestovych - hanno ripreso gli attacchi aerei sul territorio dello stabilimento, sulle linee di difesa delle nostre truppe e stanno tentando di effettuare operazioni di assalto".

Mariupol, deportati in Russia altri 308 residenti

(ANSA) - I russi hanno deportato altri 308 residenti di Mariupol nell'estremo oriente russo. Lo ha reso noto il consiglio comunale di Mariupol, riferisce Ukrinform. "Il territorio di Mariupol viene ripulito dalla sua gente. Hanno bisogno del territorio per il corridoio verso la Crimea, ma non hanno bisogno di persone lì", si legge in un comunicato che spiega: "Prima i russi hanno quasi spazzato via la città e poi, a causa della pressione internazionale, metà della popolazione è stata rilasciata verso Zaporizhzhia. Tutti gli altri vengono deportati nelle zone più depresse della Russia".

Il consiglio comunale ha diffuso la scansione della pagina del giornale russo in cui si afferma che 308 residenti di Mariupol sono arrivati ;;in treno nella città di Nakhodka, nell'area di Primorsk.A sua volta, il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, su Telegram ha pubblicato una serie di foto in cui si vedono i residenti di Mariupol scendere dal treno.

Ucraina: 'russi bloccano l'evacuazione da Mariupol'

(ANSA) - "I russi hanno bloccato l'evacuazione e portato le persone nella città di Dokuchayevsk che si trova nella regione del Donetsk, occupata da Mosca". Così il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushchenko su Telegram, secondo quanto riferisce Ukrinform sul suo sito.

"Oggi alle 11 vicino al centro commerciale "Port City" hanno raccolto almeno 200 residenti di Mariupol. Invece degli autobus promessi dalla parte russa, l'esercito russo ha ordinato alle persone di disperdersi, annunciando bombardamenti e con l'uso della coercizione - prosegue il funzionario - le persone sono state disperse. Gli autobus non sono mai arrivati".

