12 mar 2024 12:30

ALTRO CHE TREGUA PER IL RAMADAN! ISRAELE SOSTIENE DI AVERE UCCISO IL NUMERO TRE DI HAMAS, MARWAN ISSA, COLPITO IN UN RAID NEL CAMPO PROFUGHI DI NUSEIRAT, NELLA STRISCIA DI GAZA – NETANYAHU: “ELIMINEREMO TUTTI, SIAMO SULLA STRADA VERSO LA VITTORIA TOTALE” – IL MINISTRO DELLA DIFESA, YOAV GALLANT, METTE IN GUARDIA SULL'IRAN: “CONTRABBANDA ARMI DI ALTA QUALITÀ IN CISGIORDANIA. IL RAMADAN POTREBBE ESSERE UN MESE DI JIHAD…”