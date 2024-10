Traduzione dell’articolo di Steve Helling per https://nypost.com/

Due membri della sua cerchia ristretta hanno dichiarato al Post che la celebrità maschile di “Serie A”, oggetto di un presunto video hard con Sean "Diddy" Combs, è "inorridita" dal fatto che il filmato sia stato distribuito ai media.

"È sconvolgente", ha dichiarato uno degli addetti ai lavori. "Lo sente come un tradimento e una violazione, e questo gli sta causando molti problemi. Fa riaffiorare alcuni ricordi davvero inquietanti e brutti".

Più di una persona sta vendendo il filmato incriminato, che mostra un uomo che sembra essere Combs mentre fa sesso con un uomo più giovane, che sembra essere la star. I volti di entrambi sono chiaramente visibili nel filmato.

"È un incubo totale", ha detto l'insider. "Si sente come se fosse stato vittima anni fa e ora lo è ancora di più. Se questo filmato viene diffuso, lo seguirà per tutta la vita. Sarà su Internet per sempre". Una seconda fonte vicina alla celebrità ha detto al Post che lui sta "cercando di ignorare" le voci sul video.

"Non c'è molto che possa fare al riguardo, se c'è un video girato a sua insaputa che in qualche modo viene diffuso", ha detto la fonte. "Quindi tutto ciò che può fare è pregare. Sta pregando che tutto questo finisca".

Almeno una delle persone che hanno messo in circolazione lo squallido nastro non lo ha consegnato ai federali. I rappresentanti e gli avvocati di Combs e della celebrità più giovane non hanno risposto alla richiesta di commento del Post.

Il Post non fa il nome dell'attore perché non è chiaro se sia stato vittima di un crimine sessuale o se fosse adulto all'epoca del filmato.

Un funzionario del Dipartimento di Sicurezza Nazionale che ha partecipato all'irruzione nella casa di Miami di Combs ha dichiarato al Post che le forze dell'ordine ritengono che Diddy abbia girato video incriminanti in quella villa, che sarebbe stata dotata di stanze del sesso che consentivano a Diddy di registrare i festini sessuali e persino di guardarli a distanza. La fonte, tuttavia, non è stata in grado di confermare la presenza della star in nessuno dei filmati ottenuti. “Ci sono nomi riconoscibili", ha detto l'agente, "ma non posso confermare le loro identità". Ma non si tratta solo di quello".

Diverse persone che lavorano nei media hanno dichiarato al Post di essere stati avvicinati al filmato nelle scorse settimane, ma di aver deciso di non acquistarlo a causa delle sfide legali legate all'autenticazione del video e dei dubbi sull'età della giovane celebrità al momento delle riprese. Durante una recente apparizione su NewsNation, l'avvocato Ariel Mitchell-Kidd, che lavora per diverse accusatrici di Combs, ha affermato di aver visto "fotogrammi" del presunto video, ma non l'intero filmato.

"Il signor Combs era nel video e quest'altra persona è - oserei dire - più di alto profilo del signor Combs", ha affermato. "Posso verificare che esiste. Che è reale e che l'altra persona nel video è molto visibile", ha affermato. "Non c'è dubbio che si tratti di quella persona nel video".

In risposta alle dichiarazioni di Mitchell-Kidd, il team di Diddy ha negato categoricamente di essere a conoscenza del video, affermando che la legale voleva "pubblicità e attenzione".

Martedì scorso, gli avvocati hanno annunciato che più di 100 vittime - tra cui un maschio che all'epoca aveva 9 anni - dovrebbero intentare causa contro Combs per presunti abusi sessuali e sfruttamento. "Voglio concentrarmi sull'età di queste vittime", ha detto l'avvocato texano Tony Buzbee. "Quando parliamo dell'età di queste vittime quando si sono verificati i comportamenti, è scioccante".

